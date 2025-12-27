अमृतसर में विजिबिलिटी पहुंची शून्य, धुंध के कारण अमृतसर से तीन फ्लाइट दिल्ली, एक जयपुर डायवर्ट

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    पंजाब में घने कोहरे के कारण मौसम विभाग ने यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमृतसर में शनिवार को विजिबिलिटी शून्य होने से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावि ...और पढ़ें

    अमृतसर एयरपोर्ट। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में घने कोहरे और धुंध को लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले दो दिनों के लिए ओरेंज अलर्ट और उसके बाद फिर यलो अलर्ट घोषित किया गया है। शनिवार को अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहे, जहां सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई।

    घने कोहरे का सीधा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली चार उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार अमृतसर में विजिबिलिटी कम होने के कारण एक इंटरनेशनल व तीन डोमेस्टिक फ्लाइटों को अमृतसर से दिल्ली व जयपुर डायवर्ट किया गया।

    दुबई से आने वाली फ्लाइट दिल्ली भेजी

    अमृतसर में अत्यधिक धुंध के कारण एयरपोर्ट पर विमान उतारना सुरक्षित नहीं था। इसी कारण दुबई से अमृतसर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। 
    वहीं दिल्ली से अमृतसर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट विजिबिलिटी कम होने के चलते लैंड नहीं कर सकी और उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। इसी तरह एयर इंडिया की एक अन्य फ्लाइट, जो दिल्ली से अमृतसर आ रही थी, उसे भी दोबारा दिल्ली वापस भेज दिया गया।
    इसके अलावा मुंबई से अमृतसर पहुंचने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। 

    कैट-3 के कारण भी लैंड नहीं कर पाईं फ्लाइट्स

    अचानक हुए इन डायवर्जन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ को वैकल्पिक शहरों में उतारा गया।
    अमृतसर एयरपोर्ट पर कैट-3 सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के कारण इन फ्लाइट्स को अमृतसर में लैंड नहीं किया गया।

    कई फ्लाइटें देरी से उड़ी

    एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय रनवे पर विजिबिलिटी लगभग शून्य रही, जिससे उड़ानों का संचालन संभव नहीं था। आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग प्रभावित होने के साथ-साथ यहां से जाने वाली फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिला। अधिकतर फ्लाइट्स देरी से उड़ी। 

