अमृतसर में विजिबिलिटी पहुंची शून्य, धुंध के कारण अमृतसर से तीन फ्लाइट दिल्ली, एक जयपुर डायवर्ट

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में घने कोहरे और धुंध को लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले दो दिनों के लिए ओरेंज अलर्ट और उसके बाद फिर यलो अलर्ट घोषित किया गया है। शनिवार को अमृतसर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहे, जहां सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई।

घने कोहरे का सीधा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला और अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली चार उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार अमृतसर में विजिबिलिटी कम होने के कारण एक इंटरनेशनल व तीन डोमेस्टिक फ्लाइटों को अमृतसर से दिल्ली व जयपुर डायवर्ट किया गया।

कैट-3 के कारण भी लैंड नहीं कर पाईं फ्लाइट्स अचानक हुए इन डायवर्जन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ को वैकल्पिक शहरों में उतारा गया।

अमृतसर एयरपोर्ट पर कैट-3 सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के कारण इन फ्लाइट्स को अमृतसर में लैंड नहीं किया गया।