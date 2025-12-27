गुरदासपुर में एक और इमीग्रेशन सेंटर पर चली गोलियां, मलिक को मिली चुकी फिरौती के लिए देने की धमकी

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर । गुरदासपुर में फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से हमलावरों ने इमीग्रेशन सेंटर पर गोलियां चलाई है। तीन दिनों में यह दूसरी घटना है। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मुलायम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते 48 घंटों में ये फायरिंग का दूसरा मामला है। 2 दिन पहले ही जेल रोड पर स्थित इसी इमीग्रेशन सेंटर पर फायरिंग होने की घटना हुई थी। जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर 7 और नए बस स्टैंड की मार्केट के सामने स्थित इमीग्रेशन सेंटर पर हमलावरों की ओर से 5 से 6 फायर किए गए। हालांकि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और सेंटर के बाहर लगा कांट टूट गया।

जानकारी देते हुए सेंटर के मालिक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि आज सुबह जब सेंटर पर स्टाफ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि 5 फायर शटर और एक शीशे पर लगा हुआ था। स्टाफ द्वारा सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी।