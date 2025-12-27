गुरदासपुर में एक और इमीग्रेशन सेंटर पर चली गोलियां, मलिक को मिली चुकी फिरौती के लिए देने की धमकी
गुरदासपुर में एक इमीग्रेशन सेंटर पर हमलावरों ने फिर गोलियां चलाई हैं। तीन दिनों में यह दूसरी घटना है। सेंटर के मालिक संजय कुमार शर्मा को पहले रंगदारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर । गुरदासपुर में फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से हमलावरों ने इमीग्रेशन सेंटर पर गोलियां चलाई है। तीन दिनों में यह दूसरी घटना है। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मुलायम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।
बीते 48 घंटों में ये फायरिंग का दूसरा मामला है। 2 दिन पहले ही जेल रोड पर स्थित इसी इमीग्रेशन सेंटर पर फायरिंग होने की घटना हुई थी। जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर की इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर 7 और नए बस स्टैंड की मार्केट के सामने स्थित इमीग्रेशन सेंटर पर हमलावरों की ओर से 5 से 6 फायर किए गए। हालांकि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और सेंटर के बाहर लगा कांट टूट गया।
जानकारी देते हुए सेंटर के मालिक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि आज सुबह जब सेंटर पर स्टाफ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि 5 फायर शटर और एक शीशे पर लगा हुआ था। स्टाफ द्वारा सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी।
जानकारी देते हुए सेंटर के मालिक संजय कुमार शर्मा।
रंगदारी की मिल रही धमकियां
संजय शर्मा ने बताया कि कुछ मन पहले उन्हें रंगदारी देने पर एक फोन आया था जिसको उन्होंने हल्के में लिया लेकिन फिर से उन्हें दूसरी बार कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने सेंटर में आना कम कर दिया।
उनकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। वह पिछले करीब 17 साल से इमीग्रेशन का काम करते आ रहे हैं।
जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग
उन्होंने मांग की है कि पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए और वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ कर बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले की जांच कर रहे गुरमीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
