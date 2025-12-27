Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फतेहगढ़ साहिब में सालाना भव्य नगर कीर्तन का आगाज, छोटे साहिबजादों व माता गुजरी जी की शहादत को किया गया याद

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:31 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत की याद में सालाना भव्य नगर कीर्तन शुरू हुआ। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थे ...और पढ़ें

    Hero Image

    फतेहगढ़ साहिब का सालाना भव्य नगर कीर्तन

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। पवित्र नगरी श्री फतेहगढ़ साहिब में बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत की याद में सालाना भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। खालसाई जाहो-जलाल के साथ शनिवार सुबह 9 बजे श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने अरदास के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से इसे रवाना किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाखों की तादात में संगत मौजूद

    पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन छोटे साहिबजादों व माता जी की अंतिम संस्कार स्थली गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब पर पहुंच कर संपन्न होगा। नगर कीर्तन के साथ गुरबाणी का पाठ करते रागी जत्थे, नाम सिमरन करते कीर्तन जत्थे, युद्ध कला का प्रदर्शन करते गतका अखाड़े और लाखों की तादात में संगत मौजूद हैं। 

    डेढ़ किमी तय करने में लगेंगे 5 घंटे

    गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब वह स्थान है, जहां छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था। छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार स्थल पर गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब सुशोभित हैं। दोनों गुरुद्वारा साहिब की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर है, जिसे 5 घंटे में तय किया जाएगा।

    गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब पहुंचने पर अरदास के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार पंथ के नाम संदेश देंगे। इसी के साथ सालाना शहीदी सभा का समापन होगा।

    सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए

    नगर कीर्तन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देर रात से ही शहर में यातायात बंद है। डीआई नानक सिंह और एसएसपी शुभम अग्रवाल सुरक्षा प्रबंधों की कमान संभाले हुए हैं।