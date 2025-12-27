बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आग पहुंची जालंधर, विरोध में श्री राम चौक पर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में सोमवार को श्री राम चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार से बांग्लादेश मं अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता योगेश धीर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले, घरों को निशाना बनाए जाने और जबरन पलायन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं।