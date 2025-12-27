Language
    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आग पहुंची जालंधर, विरोध में श्री राम चौक पर प्रदर्शन

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    जालंधर के श्री राम चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें विभिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्री राम चौक पर प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों के लोग।

    जागरण संवाददाता। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में सोमवार को श्री राम चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

    इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार से बांग्लादेश मं अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता योगेश धीर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले, घरों को निशाना बनाए जाने और जबरन पलायन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं।

    उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदू समाज पर हो रहे ये अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं हैं।

    अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन संज्ञान लें

    प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से मांग की कि वे इस मामले में संज्ञान लें और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएं ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि यह केवल एक देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

    मोहम्मद यूसुफ का फूंका पुतला

    प्रदर्शन के दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूसुफ का पुतला भी फूंका और उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए वहां की सरकार और कुछ कट्टरपंथी तत्व जिम्मेदार हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

    इस मौके पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो देशभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

