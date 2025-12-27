Language
    एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो निलंबित, रणजीत एवेन्यू में विकास कार्यों में घोटाले से जुड़ रहे तार

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो के एसएसपी लखबीर सिंह पर 55 करोड़ रुपये के विकास कार्य में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो लखबीर सिंह।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो के एसएसपी लखबीर सिंह पर कथित रूप से केस दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामला करीब 55 करोड़ रुपये के एक विकास कार्य से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में एसएसपी लखबीर सिंह को निलंबित किए जाने की भी चर्चा है, हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है।

    एसएसपी लखबीर सिंह के अलावा एक समाजसेवी सहित 5 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी लखबीर सिंह ने बताया कि उन्हें न तो किसी विभागीय अधिकारी ने औपचारिक रूप से इस कार्रवाई की पुष्टि की है और न ही अभी तक कोई लिखित फरमान मिला है।

    उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर चल रही खबरों के माध्यम से ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिल रही है। चर्चा यह भी है कि इस मामले से जुड़ी एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

    गौरतलब है कि लखबीर सिंह की तैनाती अप्रैल महीने में अमृतसर में हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े कई बड़े आरोपितों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले को लेकर स्थिति फिलहाल अस्पष्ट बनी हुई है।

    पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

    गौरतलब है कि इससे पहले इसी वर्ष अप्रैल महीने में पंजाब सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर समेत दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था। उस समय आरोप था कि इन अधिकारियों ने कथित ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में समय रहते कार्रवाई नहीं की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।

    उस कार्रवाई के बाद सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया था कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और कर्तव्य में कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे अधिकारी कितना ही वरिष्ठ क्यों न हो।

