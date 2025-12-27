एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो निलंबित, रणजीत एवेन्यू में विकास कार्यों में घोटाले से जुड़ रहे तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो के एसएसपी लखबीर सिंह पर कथित रूप से केस दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामला करीब 55 करोड़ रुपये के एक विकास कार्य से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में एसएसपी लखबीर सिंह को निलंबित किए जाने की भी चर्चा है, हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है।

