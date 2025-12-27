पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री पर हमला, विधानसभा में सुरक्षाकर्मियों ने की मारपीट
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ पंजाब विधानसभा में सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर मारपीट की। सीएम अफरीदी ने इसे लोकतंत्र पर हमला और ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'पाकिस्तान में लोकत्रंत नहीं रहा... यहां पर सीधे-सीधे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार किया जा रहा है।', ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बोल खैबर पख्तूनख्वा (KP) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के हैं।
दरअसल,पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षाकर्मियों ने ही मारपीट की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं सीएम के प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आया है।
कब हुई घटना?
बताया जा रहा है कि सीएम अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब के विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि, इसी दौरान उनके साथी फतेह उल्लाह बुर्की बीच बचाव के लिए आते हैं।
घटना के बात खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने एक बयान जारी किया और कहा कि किसी भी देश की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसे काम नहीं करती है। यह पूरी तरीके से मार्शल लॉ जैसी स्थिति है। अफरीदी ने दावा किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है।
सीएम अफरीदी के प्रतिनिधि के साथ भी मारपीट
पहले सुरक्षाकर्मियों ने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ मारपीट की। इसके बाद बीच बचाव में आए अफरीदी के प्रतिनिधि बुर्की के साथ भी सुरक्षाकर्मियों ने बदसलूकी की। हालांकि, बाद में अन्य अधिकारियों के बचाव में आने के बाद बुर्की को छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान किसी भी नेता को चोट नहीं आई है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सरकार है और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सीएम हैं। उधर, केपी के सीएम सोहेल अफरीदी हैं, जो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं।
