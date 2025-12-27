पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री पर हमला, विधानसभा में सुरक्षाकर्मियों ने की मारपीट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'पाकिस्तान में लोकत्रंत नहीं रहा... यहां पर सीधे-सीधे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार किया जा रहा है।', ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बोल खैबर पख्तूनख्वा (KP) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के हैं। दरअसल,पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षाकर्मियों ने ही मारपीट की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं सीएम के प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आया है।

कब हुई घटना? बताया जा रहा है कि सीएम अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब के विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि, इसी दौरान उनके साथी फतेह उल्लाह बुर्की बीच बचाव के लिए आते हैं।

घटना के बात खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने एक बयान जारी किया और कहा कि किसी भी देश की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसे काम नहीं करती है। यह पूरी तरीके से मार्शल लॉ जैसी स्थिति है। अफरीदी ने दावा किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है।