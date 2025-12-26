पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मदरसे पर ड्रोन हमला, नौ बच्चे घायल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मदरसे को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में नौ बच्चे घायल हो गए, जिनमें तीन लड़कियां शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना गुरुवार को टैंक जिले के शादिखेल गांव में हुई, जब ड्रोन ने उस मदरसे पर हमला किया, जहां बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे।
हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
हमले के तुरंत बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) अस्पताल, टैंक में भर्ती कराया। हमले के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और टैंक जिले के मुख्य चौराहे पर धरना दिया।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
