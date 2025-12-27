Language
    पंजाब में चार दिन तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी, नए साल पर छूटेगी कंपकंपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:19 AM (IST)

    जालंधर में बढ़ती ठंड और धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़क किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं, जिससे पिछले दो हफ् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक धुंध पड़ने और शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में दो से तीन डिगरी सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी और लोगों को कंपकंपी भी छूटेगी। 

    वहीं ठंड बढ़ने के साथ रात व सुबह के समय धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम होने लगी है। मंगलवार रात को ही विजिबिलिटी करीब 100 मीटर थी। ऐसे में नेशनल हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन सकते हैं। बीते दो सप्ताह में हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण दो लोगों की जान जा चुकी है।

    एक दिन की कार्रवाई के बाद वाहन फिर से सड़क पर खड़े होने लग जाते हैं, फिर चाहे शहर की मुख्य सड़कें हों या फिर नेशनल हाईवे। एक वर्ष की अवधि के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों को लेकर कोई खास सख्ती नहीं की। यही वजह है कि सड़क किनारे खड़े होने वाहनों की संख्या बढ़ी ही है, साथ ही अवैध पार्किंग उनकी आदत में शुमार हो गई।

    आने वाले समय में रात में धुंध के कारण हादसे बढ़ेंगे, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। बुधवार दोपहर पठानकोट चौक से लेकर पीएपी चौक तक नेशनल हाईवे पर ऐसी ही कई खामियां नजर आईं।

    हाईवे पर फोकल प्वाइंट, इंडस्ट्रियल एरिया व गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू के बाहर सर्विस लेन पर कई वाहन कतार में खड़े नजर आए। ऐसे खड़े होने वाले वाहनों पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं होते। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के कारण ड्राइवर वाहनों को बैखौफ सड़कों के किनारे खड़े कर देते हैं। कई बार ऐसे वाहनों के कारण होने वाले हादसे में लोगों की जिंदगी चली जाती है।