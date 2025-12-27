पंजाब में चार दिन तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी, नए साल पर छूटेगी कंपकंपी

जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक धुंध पड़ने और शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में दो से तीन डिगरी सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी और लोगों को कंपकंपी भी छूटेगी।

वहीं ठंड बढ़ने के साथ रात व सुबह के समय धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम होने लगी है। मंगलवार रात को ही विजिबिलिटी करीब 100 मीटर थी। ऐसे में नेशनल हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बन सकते हैं। बीते दो सप्ताह में हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण दो लोगों की जान जा चुकी है।

एक दिन की कार्रवाई के बाद वाहन फिर से सड़क पर खड़े होने लग जाते हैं, फिर चाहे शहर की मुख्य सड़कें हों या फिर नेशनल हाईवे। एक वर्ष की अवधि के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों को लेकर कोई खास सख्ती नहीं की। यही वजह है कि सड़क किनारे खड़े होने वाहनों की संख्या बढ़ी ही है, साथ ही अवैध पार्किंग उनकी आदत में शुमार हो गई।