जालंधर में डेढ़ किलो हेरोइन के साथ महिला तस्कर काबू, साथी ने पकड़े जाने पर दी जानकारी, रिमांड हासिल किया

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत जालंधर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना रामा मंडी की पुलिस ने डेढ़ किलो हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला को हिरासत में लेकर उससे जुड़े नेटवर्क की जानकारी हासिल की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार की गई महिला काजी मंडी क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपित महिला को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई 24 तारीख को की गई एक गिरफ्तारी की कड़ी में हुई है। उस दिन थाना रामा मंडी की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान युवक से मिली अहम जानकारियों के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए काजी मंडी निवासी महिला को चिन्हित किया। इसके बाद दबिश देकर महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से डेढ़ किलो हेरोइन बरामद की गई।