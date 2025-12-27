PNB में फिर हुआ फ्रॉड, लगा 2434 करोड़ का चूना; बैंक ने RBI को दी जानकारी

नई दिल्ली। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में एक बार फिर से घोटाले (PNB reports loan fraud) की खबर सामने आई है। बैंक ने खुद इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी है। बैंक ने आरबीआई RBI को SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े लगभग ₹2,434 करोड़ के लोन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी है, यह बात लेंडिंग दिग्गज ने शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को एक्सचेंजों को बताई।

32,700 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल कर्ज वाली इन दोनों कंपनियों का समाधान इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत किया गया और दिसंबर 2023 में नए प्रमोटर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने इन्हें अधिग्रहित कर लिया।

मार्केट बंद होने के बाद आई खबर

सरकारी बैंक PNB ने शुक्रवार, 26 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद फ्रॉड की घोषणा की। PNB के शेयर आज BSE पर 0.50% गिरकर ₹120.35 पर बंद हुए।

PNB ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बैंक ने SEFL और SIFL के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ RBI को कर्ज धोखाधड़ी का मामला रिपोर्ट किया है, जो क्रमशः 1,240.94 करोड़ रुपये और 1,193.06 करोड़ रुपये का है।

बैंक ने कहा कि उसने पूरे बकाया अमाउंट के लिए पहले ही 100 परसेंट प्रोविजन कर लिया है।

अक्टूबर 2021 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SIFL और उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी SEFL के बोर्ड को हटा दिया था। कोलकाता की कनोरिया फैमिली पहले SIFL और SEFL, दोनों कंपनियों को कंट्रोल करती थी, जब तक कि RBI ने कथित कुप्रबंधन के आरोप में उनके बोर्ड को हटा नहीं दिया और बाद में IBC की कार्यवाही शुरू नहीं की।