PNB का मुनाफा दूसरी तिमाही में गजब का उछला, NPA बढ़ा या फिर आई गिरावट

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB Share Price) का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 14 फीसदी बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 4,303 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक को 7,227 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ, जबकि अप्रैल से सितंबर (पहली छमाही) में यह लाभ 14,308 करोड़ रुपये रहा।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक की कुल आय 36,214 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025- 26 की पहली छमाही में 73,445 करोड़ रुपये रही, जो कि सालाना आधार पर क्रमशः 5.1 फीसदी और 10.3 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 21,047 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 20,993 करोड़ रुपये थी जो सालाना आधार पर 0.26 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है।

सकल एनपीए अनुपात चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3.45 फीसदी हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4.48 फीसदी था।