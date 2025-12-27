अमृतसर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व, साहिबजादों की शहादत का नमन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। खालसा पंथ के सृजक दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरे श्रद्धा, सम्मान और धार्मिक मर्यादा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब में देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं और सरबत के भले के लिए अरदास कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह दिन इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि इन्हीं दिनों गुरु साहिब के चारों साहिबजादों, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जु्झार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, की शहादत के दिवस भी आते हैं। कम उम्र में अत्याचार के सामने अडिग रहकर साहिबजादों ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म, सत्य और मानवता के लिए बलिदान सर्वोपरि है।