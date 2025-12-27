बठिंडा में लूट की नीयत से मोमो बेचने वाले नेपाली पर हमला, हाथ की उंगलियां काटी
बठिंडा में देर रात घर लौट रहे नेपाली मोमो विक्रेता मन बहादुर पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने हमला कर दिया। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने तेजधार हथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा शहर में शुक्रवार देर रात घर लौट रहे एक नेपाली रेहड़ी वाले पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा लूट की नीयत से हमला कर दिया गया। लूट से बचने के लिए जब रेहड़ी वाले ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने तेजधार हथियारों हमला कर दिया।
नेपाली अपनी मेहनत के पैसे बचाने में सफल रहा, लेकिन व गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले में नेपाली युवक की उंगलियां कट गईं। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 30 वर्षीय मन बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है।
वर्तमान में बठिंडा की ठंडी सड़क के पास किराए के कमरे में रह रहा था। घटना के समय मन बहादुर प्रताप नगर गली नंबर 1-डी में मोमो बेचने के बाद अपनी रेहड़ी लेकर कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरों ने उसे घेर लिया और गंडासे से हमला कर दिया।
हमले का विरोध किया, गंडासे से कटी ऊंगलियां
मन बाहदुर ने विरोध किया और गंडासे से बचने के लिए अपना हाथ सिर के ऊपर कर दिया। हमलावर नहीं रुके और तेजधार गंडासे से मन बहादुर के हाथ की उंगलियां कट गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भीड़ को आते देख हमलावर मौके से फरार हो गए।
मन बहादुर की हालत देख उसके परिवार को बुलाया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नौजवान वेलफेयर सोसायटी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू
थाना कैनाल कालोनी के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में लूट नहीं हो पाई है और आरोपितों को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।
