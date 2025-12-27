Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बठिंडा में लूट की नीयत से मोमो बेचने वाले नेपाली पर हमला, हाथ की उंगलियां काटी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    बठिंडा में देर रात घर लौट रहे नेपाली मोमो विक्रेता मन बहादुर पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने हमला कर दिया। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने तेजधार हथ ...और पढ़ें

    Hero Image

    अस्पताल लेजाने से पहले एंबुलेंस में घायल मन बहादुर।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा शहर में शुक्रवार देर रात घर लौट रहे एक नेपाली रेहड़ी वाले पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा लूट की नीयत से हमला कर दिया गया। लूट से बचने के लिए जब रेहड़ी वाले ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने तेजधार हथियारों हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाली अपनी मेहनत के पैसे बचाने में सफल रहा, लेकिन व गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले में नेपाली युवक की उंगलियां कट गईं। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 30 वर्षीय मन बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है।

    वर्तमान में बठिंडा की ठंडी सड़क के पास किराए के कमरे में रह रहा था। घटना के समय मन बहादुर प्रताप नगर गली नंबर 1-डी में मोमो बेचने के बाद अपनी रेहड़ी लेकर कमरे की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरों ने उसे घेर लिया और गंडासे से हमला कर दिया।

    यह भी पढ़ें- मुठभेड़ में 10 गैंगस्टर गिरफ्तार और एक मारा गया, मोहाली को समझते हैं सबसे सुरक्षित ठिकाना

    हमले का विरोध किया, गंडासे से कटी ऊंगलियां

    मन बाहदुर ने विरोध किया और गंडासे से बचने के लिए अपना हाथ सिर के ऊपर कर दिया। हमलावर नहीं रुके और तेजधार गंडासे से मन बहादुर के हाथ की उंगलियां कट गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भीड़ को आते देख हमलावर मौके से फरार हो गए।

    मन बहादुर की हालत देख उसके परिवार को बुलाया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नौजवान वेलफेयर सोसायटी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

    यह भी पढ़ें- गुरदासपुर में एक और इमीग्रेशन सेंटर पर चली गोलियां, मलिक को मिली चुकी फिरौती के लिए देने की धमकी

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू

    थाना कैनाल कालोनी के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना में लूट नहीं हो पाई है और आरोपितों को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- अमृतसर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व, साहिबजादों की शहादत का नमन