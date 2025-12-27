बठिंडा में लूट की नीयत से मोमो बेचने वाले नेपाली पर हमला, हाथ की उंगलियां काटी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा शहर में शुक्रवार देर रात घर लौट रहे एक नेपाली रेहड़ी वाले पर तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरों द्वारा लूट की नीयत से हमला कर दिया गया। लूट से बचने के लिए जब रेहड़ी वाले ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने तेजधार हथियारों हमला कर दिया।

नेपाली अपनी मेहनत के पैसे बचाने में सफल रहा, लेकिन व गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले में नेपाली युवक की उंगलियां कट गईं। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 30 वर्षीय मन बहादुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है।