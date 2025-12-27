मुठभेड़ में 10 गैंगस्टर गिरफ्तार और एक मारा गया, मोहाली को समझते हैं सबसे सुरक्षित ठिकाना
जागरण संवाददाता, मोहाली। 7 एनकाउंटर, 10 गैंगस्टर दबोचे और एक मारा गया। इतना ही नहीं, फायरिंग की 20 घटनाएं हुई और ज्यादातर रंगदारी व गैंगवार से जुड़ी हैं। पुलिस की इन कार्रवाई से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैंगस्टरों मोहाली को सुरक्षित ठिकाना समझते हैं।
कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की कार में 11 गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक पर आए और फरार हो गए। यह घटना दिखाती है कि गैंगस्टर मोहाली में छिपकर साजिश रचते हैं और पड़ोसी शहरों में वारदात कर वापस लौट आते हैं।
मोहाली की सीमाएं चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा से लगती हैं। खरड़, जीरकपुर, डेराबस्सी, नयागांव जैसे इलाकों में घनी आबादी और प्राइवेट फ्लैट्स गैंगस्टरों को आसानी से ठिकाना देते हैं। पुलिस किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं कर पाती। नतीजा अपराध का ग्राफ बढ़ता गया।
सालभर में हुई मुठभेड़ और गिरफ्तार आरोपी
- 1 मार्च 2025 को गोल्डी बराड़ गैंग के मलकीयत का एनकाउंटर
- 16 अप्रैल 2025 को गोल्डी बराड़ व भानू राणा गैंग से जुड़े कार्तिक का घोलूमाजरा के पास एनकाउंटर
- 5 अगस्त 2025 को गुलाबगढ़ रोड पर बिश्नोई ग्रुप के इनामी गैंगस्टर सुमित को गोली मारकर गिरफ्तार किया
- 12 नवंबर 2025 को लॉरेंस व गोल्डी से जुड़े दो सदस्य शरणजीत व अमन को घग्गर नदी किनारे गोली मार जख्मी किया
- 17 नवंबर 2024 को लैहली के पास क्राइम आरोपी सतिंदर को गोली मार अरेस्ट किया
- 27 नवंबर 2025 को एसएसएल टावर्स के पास लॉरेंस गैंग से जुड़े हरविंदर व समीर का एनकाउंटर, दो पुलिस कर्मी जख्मी
- 17 दिसंबर 2025 को बंबीहा गैंग के डोनी बल से जुड़े हरपिंदर की एनकाउंटर में मौत, दो पुलिस जवान भी जख्मी।
