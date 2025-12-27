मुठभेड़ में 10 गैंगस्टर गिरफ्तार और एक मारा गया, मोहाली को समझते हैं सबसे सुरक्षित ठिकाना

जागरण संवाददाता, मोहाली। 7 एनकाउंटर, 10 गैंगस्टर दबोचे और एक मारा गया। इतना ही नहीं, फायरिंग की 20 घटनाएं हुई और ज्यादातर रंगदारी व गैंगवार से जुड़ी हैं। पुलिस की इन कार्रवाई से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैंगस्टरों मोहाली को सुरक्षित ठिकाना समझते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की कार में 11 गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक पर आए और फरार हो गए। यह घटना दिखाती है कि गैंगस्टर मोहाली में छिपकर साजिश रचते हैं और पड़ोसी शहरों में वारदात कर वापस लौट आते हैं।

मोहाली की सीमाएं चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा से लगती हैं। खरड़, जीरकपुर, डेराबस्सी, नयागांव जैसे इलाकों में घनी आबादी और प्राइवेट फ्लैट्स गैंगस्टरों को आसानी से ठिकाना देते हैं। पुलिस किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं कर पाती। नतीजा अपराध का ग्राफ बढ़ता गया।