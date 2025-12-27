Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शहादत के दिनों में शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध की मांग, जत्थेदार गड़गज ने राज्य सरकार के सामने रखी मांग

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    फतेहगढ़ साहिब में चल रही सालाना शहीदी सभा के दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार से शहादत के दिनों में शराब और तंब ...और पढ़ें

    Hero Image

    मीडिया से बातचीत करते हुए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज।

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में चल रहे तीन दिवसीय भव्य सालाना शहीदी सभा के दौरान शहादत के पावन दिनों में पंजाब में शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गजने इस मुद्दे को पंथक मंच से उठाते हुए राज्य सरकार से शहीदी दिनों के दौरान शराब व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहीदी नगर कीर्तन के अवसर पर जत्थेदार गड़गजने कहा कि छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित इन दिनों में पूरे प्रदेश में श्रद्धा, संयम और मर्यादा का वातावरण होना चाहिए। ऐसे पावन अवसर पर नशे से जुड़ी वस्तुओं की खुलेआम बिक्री शहादत की भावना के विपरीत है। 

    यह भी पढ़ें- बठिंडा में लूट की नीयत से मोमो बेचने वाले नेपाली पर हमला, हाथ की उंगलियां काटी

    संगत ने रखी मांग

    उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग संगत की भावना और उनकी व्यक्तिगत इच्छा का प्रतिबिंब है। जत्थेदार ने बताया कि शहीदी सभा के दौरान एक नौजवान ने उनसे मुलाकात कर यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया था। 

    यह भी पढ़ें- मुठभेड़ में 10 गैंगस्टर गिरफ्तार और एक मारा गया, मोहाली को समझते हैं सबसे सुरक्षित ठिकाना

    समागम के दौरान भी उठाया मुद्दा

    शुक्रवार रात एक समागम के दौरान उन्होंने पंथक मंच से इस विषय को रखा। शनिवार को भव्य शहीदी नगर कीर्तन के दौरान भी उन्होंने इस मांग को दोहराया और कहा कि यदि सरकार शहीदी दिनों में अस्थायी रूप से ही सही, शराब और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाती है तो इससे समाज को सकारात्मक संदेश जाएगा।
    शहीदी सभा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचे। नगर कीर्तन में संगत ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से शहीदों को नमन किया। पूरे इलाके में धार्मिक माहौल बना रहा और संगत ने शांति, सेवा और अनुशासन का परिचय दिया।

    यह भी पढ़ें- गुरदासपुर में एक और इमीग्रेशन सेंटर पर चली गोलियां, मलिक को मिली चुकी फिरौती के लिए देने की धमकी