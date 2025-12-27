शहादत के दिनों में शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध की मांग, जत्थेदार गड़गज ने राज्य सरकार के सामने रखी मांग

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में चल रहे तीन दिवसीय भव्य सालाना शहीदी सभा के दौरान शहादत के पावन दिनों में पंजाब में शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गजने इस मुद्दे को पंथक मंच से उठाते हुए राज्य सरकार से शहीदी दिनों के दौरान शराब व तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें