खजूरला गांव में चोरों ने लूटा एसबीआई एटीएम; गैस कटर से काट निकाली नकदी, 2022 में भी हुई थी लूट

जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। फगवाड़ा के नजदीकी गांव खजूरला में चोरों ने एक बार फिर पुलिस और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम को काटकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है, वहीं बैंक प्रबंधन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

घटना की सूचना गांव के सरपंच द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर रात के समय एटीएम में घुसे और गैस कटर की मदद से मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी निकाल ले गए। सुबह जब ग्रामीणों ने एटीएम का शटर टूटा और मशीन क्षतिग्रस्त देखी तो इसकी जानकारी तुरंत सरपंच और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एटीएम को सील कर दिया गया।