खजूरला गांव में चोरों ने लूटा एसबीआई एटीएम; गैस कटर से काट निकाली नकदी, 2022 में भी हुई थी लूट
फगवाड़ा के खजूरला गांव में चोरों ने एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काटकर नकदी लूट ली। यह 2022 के बाद इसी एटीएम में दूसरी घटना है, जिससे बैंक की सुरक्षा व् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। फगवाड़ा के नजदीकी गांव खजूरला में चोरों ने एक बार फिर पुलिस और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के एटीएम को काटकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है, वहीं बैंक प्रबंधन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
घटना की सूचना गांव के सरपंच द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर रात के समय एटीएम में घुसे और गैस कटर की मदद से मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी निकाल ले गए। सुबह जब ग्रामीणों ने एटीएम का शटर टूटा और मशीन क्षतिग्रस्त देखी तो इसकी जानकारी तुरंत सरपंच और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एटीएम को सील कर दिया गया।
बैंक ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं करवाई उपलब्ध
मौके पर पहुंचे डीएसपी भारत भूषण सैनी ने बताया कि जांच के दौरान हैरानी की बात सामने आई है कि बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक न तो एटीएम की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है और न ही एटीएम में मौजूद नकदी की सही जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पुलिस ने बैंक अधिकारियों से जल्द से जल्द जरूरी रिकॉर्ड और फुटेज मुहैया करवाने को कहा है।
पहले भी एटीएम में हो चुकी लूट
स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2022 में भी इसी एसबीआई एटीएम में लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बैंक प्रबंधन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। ग्रामीणों का कहना है कि न तो यहां सुरक्षा गार्ड तैनात है और न ही पर्याप्त लाइटिंग और निगरानी की व्यवस्था है। बार-बार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है।
फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और बैंक प्रबंधन से एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
