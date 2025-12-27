खनन माफिया पर मोहाली पुलिस का शिकंजा, 15 गिरफ्तार और भारी मशीनरी जब्त
मोहाली पुलिस ने सोहाना, माजरी और डेराबस्सी क्षेत्रों में खनन माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक जेसी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने सोहाना, माजरी और डेराबस्सी क्षेत्रों में दबिश दी। 15 लोगों को गिरफ्तार किया, एक जेसीबी मशीन, 14 लोडेड टिपर और दो लोडेड ट्रैक्टर-ट्राॅली जब्त किए और 20 एफआईआर की।
जब्त की गई अवैध खनन सामग्री का मूल्यांकन खनन विभाग कर रहा है ताकि आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा क्रशर मालिकों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस विशेष अभियान का नेतृत्व एसएसपी ने किया। उनके साथ तीन पुलिस अधीक्षक, चार उप पुलिस अधीक्षक, सात थाना प्रभारी और लगभग 250 पुलिस कर्मी शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस ने कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
