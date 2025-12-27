श्रावस्ती में दो बसों की आमने-सामने टक्कर, नेपाली नागरिक समेत 10 यात्री घायल

संवाद सूत्र, कटरा (श्रावस्ती)। नवीन मॉर्डन श्रावस्ती क्षेत्र में शनिवार की सुबह कटरा बाईपास स्थित बौद्ध परिपथ पर इंडियन गैस एजेंसी के निकट दो यात्री बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें राजस्थान व पंजाब के बस चालक, लुधियाना तथा नेपाली नागरिक समेत 10 यात्री घायल हो गए।

इलाज के लिए इन्हें इकौना सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां दोनों बसों के चालकों व एक नेपाली यात्री की स्थिति नाजुक देख मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। सुबह राजस्थान से आई डबल डेकर बस यात्रियों को बलरामपुर छोड़कर वापस इकौना आ रही थी। तभी हरियाणा से सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी के लिए 29 यात्रियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस चालक को झपकी आने से अनियंत्रित होकर बलरामपुर की ओर से आ रही डबल डेकर बस से कटरा बाईपास स्थित बौद्ध परिपथ पर टकरा गई।

गनीमत रही कि दूसरी बस किनारे खड्ड में पलटने से बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में दोनों बसों के चालक व एक बस के सात नेपाली यात्री घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को बस से बाहर निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने डबल डेकर बस चालक राजस्थान के मौली क्षेत्र के बिसेनपुर निवासी राम सिंह व दूसरी बस के चालक पंजाब के प्रभु रोड़ निवासी हैप्पी सिंह तथा नेपाल राष्ट्र के कल्यानपुर निवासी यात्री संत बहादुर की स्थिति नाजुक देख मेडिकल कालेज बहराइच भेज दिया।

नेपाल राष्ट्र के सालीकोट नयागांव निवासी रुद्र बहादुर, धनीपुन, पंजाब के लुधियाना निवासी भानु शर्मा व उनकी पत्नी शांती देवी, लुधियाना के आनंदपुर कालोनी नारवाला रोड निवासी मधुमाया, नेपाल के पल्पा रैना देवी निवासी शेर बहादुर, लुधियाना की सुनीता को उपचार कर दूसरी बस से घर भेज दिया गया।