नगर निगम बठिंडा की नई वार्डबंदी फाइनल, चुनाव लड़ने के इच्छुकों ने तेज की तैयारियां

नितिन सिंगला,बठिंडा। नगर निगम बठिंडा की बहुप्रतीक्षित नई वार्डबंदी को आखिरकार अंतिम रूप दे दिया गया है। वार्डबंदी के फाइनल होते ही नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है।

नई वार्डबंदी में कई वार्डों की सीमाएं बदली गई हैं, कुछ वार्डों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि कुछ वार्डों में नए इलाकों को शामिल किया गया है। इसके चलते मौजूदा पार्षदों और नए दावेदारों को अब नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। नई वार्डबंदी के तहत नगर निगम क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर संतुलित करने का प्रयास किया गया है।

प्रशासन का दावा है कि इस बार वार्डों की सीमाएं तय करते समय जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और विकास के स्तर को ध्यान में रखा गया है, ताकि प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए चेहरों के लिए यह वार्डबंदी एक अवसर के रूप में भी देखी जा रही है। जिन इलाकों को नए वार्डों में शामिल किया गया है, वहां से कई नए दावेदार सामने आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग, व्यापारी वर्ग और युवा नेता चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता अभी से पार्टी टिकट की जोड़-तोड़ में लग गए हैं।

स्थानीय लोगों में भी नई वार्डबंदी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वार्डों की सीमाएं बदलने से विकास कार्यों में संतुलन आएगा और लंबे समय से उपेक्षित इलाकों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं, कुछ नागरिकों का मानना है कि वार्डों को इस तरह जोड़ा गया है कि प्रशासनिक और सामाजिक तालमेल बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।

निगम अधिकारियों का कहना है कि वार्डबंदी पूरी तरह नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है। आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के बाद ही इसे फाइनल किया गया है। अब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।