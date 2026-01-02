लंबी अनुपस्थिति पर आबकारी विभाग के 4 कर्मचारी बर्खास्तगी, वित्त मंत्री ने दी सख्त चेतावनी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग में अनुशासनहीनता और लंबे समय से गैरहाजिर रहने वाले चार कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। राज्य कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने ‘डीम्ड इस्तीफा नियम’ लागू करते हुए तीन इंस्पेक्टरों और एक क्लर्क पर यह कार्रवाई की है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनकी सरकार ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए रखेगी। जांच में सामने आया कि ये कर्मचारी एक साल से अधिक समय से बिना वैध कारण के अपने पदों पर उपस्थित नहीं हुए थे।

राज्य कर आयुक्त के आदेशानुसार, आबकारी एवं कराधान विभाग ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “जनसेवा में उपस्थिति और जिम्मेदारी निभाना हर सरकारी कर्मचारी का मूल कर्तव्य है। लंबी अनुपस्थिति से विभागीय कार्य प्रभावित होता है और जनता को परेशानी होती है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

चौथा आरोपी एक क्लर्क था, जिसकी अनुपस्थिति भी एक वर्ष से अधिक थी। इन सभी मामलों में विभाग ने कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीम्ड इस्तीफा नियम के तहत बर्खास्तगी के आदेश दिए गए।