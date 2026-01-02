Punjab Weather: घनी धुंध का रेड अलर्ट, शनिवार को भी रहेगा असर; सप्ताह भर न्यूनतम तापमान गिरेगा, रातें होंगी ठिठुरन भरी
मौसम विभाग ने पंजाब में घनी धुंध के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो शनिवार तक प्रभावी रहेगा। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा। अमृतसर, कपूर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। मौसम विभाग ने पंजाब में घनी धुंध को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यह अलर्ट शनिवार को भी प्रभावी रहेगा। घनी धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार शुक्रवार व शनिवार अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में धुंध का यह रेड अलर्ट जारी है, जबकि अन्य जिलों को ऑरेंज अलर्ट कैटेगरी में रखा गया है।
ठंड का असर इसके बाद बढ़ने लगेगा। रातें ठंडी होंगी और दिन का तापमान सामन्य के करीब रह सकता है। आज सबसे कम तापमान मोहाली में 6.7 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि अमृतसर में 8.8 डिग्री, लुधियाना में 10.4 डिग्री, बठिंडा में 8.8 डिग्री, बठिंडा में 11 डिग्री, गुरदासपुर में 7 और फरीदकोट में 10 डिग्री दर्ज किया गया।
यह भी पढ़ें- पंजाब की कंपनी के निदेशक ने कारोबारी के 32.35 लाख हड़पे, स्क्रैप टायर खरीद कर नहीं किया भुगतान
मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट।
8 जनवरी तक दिन सामान्य, लेकिन रातें रहेंगी सामान्य से ठंडी
मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 8 जनवरी तक प्रदेश में तापमान का रुझान मिला-जुला रहेगा। अधिकतम तापमान राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब के शेष जिलों में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
वहीं न्यूनतम तापमान को लेकर मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं। पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और रूपनगर में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा।
यह भी पढ़ें- जालंधर में नहर किनारे मिला युवती का शव, दुष्कर्म की आशंका; शरीर पर मिले कई टैटू और इंजेक्शन के निशान
शुष्क मौसम के बाद जनवरी की शुरुआत बारिश से
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर महीना पूरे राज्य में शुष्क रहा है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे राज्य में बारिश नहीं हुई। सामान्यता इन दिनों में राज्य में 10.9 मिमी बारिश रिपोर्ट होती है। लेकिन नए साल की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई। 1 जनवरी को राज्य में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश, यानी कि 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।