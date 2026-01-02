Punjab Weather: घनी धुंध का रेड अलर्ट, शनिवार को भी रहेगा असर; सप्ताह भर न्यूनतम तापमान गिरेगा, रातें होंगी ठिठुरन भरी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मौसम विभाग ने पंजाब में घनी धुंध को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यह अलर्ट शनिवार को भी प्रभावी रहेगा। घनी धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार शुक्रवार व शनिवार अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में धुंध का यह रेड अलर्ट जारी है, जबकि अन्य जिलों को ऑरेंज अलर्ट कैटेगरी में रखा गया है।

ठंड का असर इसके बाद बढ़ने लगेगा। रातें ठंडी होंगी और दिन का तापमान सामन्य के करीब रह सकता है। आज सबसे कम तापमान मोहाली में 6.7 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि अमृतसर में 8.8 डिग्री, लुधियाना में 10.4 डिग्री, बठिंडा में 8.8 डिग्री, बठिंडा में 11 डिग्री, गुरदासपुर में 7 और फरीदकोट में 10 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट। 8 जनवरी तक दिन सामान्य, लेकिन रातें रहेंगी सामान्य से ठंडी मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 8 जनवरी तक प्रदेश में तापमान का रुझान मिला-जुला रहेगा। अधिकतम तापमान राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब के शेष जिलों में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।