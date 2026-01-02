जालंधर में नहर किनारे मिला युवती का शव, दुष्कर्म की आशंका; शरीर पर मिले कई टैटू और इंजेक्शन के निशान

जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना लांबड़ा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुराली के पास नहर किनारे एक युवती की शव मिला। मृतका के पैरों पर गंभीर चोटों के निशान थे। जिस स्थिति में शव मिला है, उसे देखते हुए दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है।

थाना लांबड़ा के प्रभारी एसआइ गुरमीत राम ने बताया कि वीरवार सुबह करीब सात बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नहर के पास एक युवती का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है, उसकी उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच है।

पुलिस ने बताया कि मृतका के शरीर पर पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में कई टैटू बने हुए हैं। उसकी बाईं बाजू के अंदरूनी हिस्से पर सीता रानी और दाईं पर बिक्रम सिंह लिखा हुआ है। इसके अलावा बाहरी के हिस्से, कोहनी के पास भोला और दाईं कोहनी के पास सनी लिखा मिला है। वहीं, गर्दन के नीचे ऊपरी हिस्से पर गिल लिखा हुआ है।