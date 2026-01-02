टांडा रेलवे फाटक पर ईंटों से भरी ट्राली का एक्सल टूटा, डेढ़ घंटे बाधित रहा अमृतसर-दिल्ली रेल मार्ग व सड़क यातायात

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर के टांडा रेलवे फाटक पर शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे ईंटों से भरी एक ट्राली का एक्सल अचानक टूट गया। एक्सल टूटते ही ट्राली रेलवे फाटक के ठीक बीचों-बीच रुक गई, जिससे अमृतसर-दिल्ली रेल और सड़क दोनों तरह का यातायात बाधित हो गया। घटना के चलते रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मिली जानकारी के अनुसार ट्राली में करीब पांच हजार ईंटें लदी हुई थीं। भारी वजन के कारण ट्राली को मौके से हटाना आसान नहीं था।शुरुआत में ट्राली चालक और आसपास मौजूद लोगों ने ट्राली को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। करीब 50 से 70 लोगों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक भार के चलते ट्राली अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी।