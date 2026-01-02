Language
    टांडा रेलवे फाटक पर ईंटों से भरी ट्राली का एक्सल टूटा, डेढ़ घंटे बाधित रहा अमृतसर-दिल्ली रेल मार्ग व सड़क यातायात

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:31 AM (IST)

    जालंधर के टांडा रेलवे फाटक पर शुक्रवार सुबह ईंटों से भरी एक ट्राली का एक्सल टूट गया। इससे ट्राली रेलवे ट्रैक के बीचों-बीच फंस गई, जिससे अमृतसर-दिल्ली ...और पढ़ें

    रेलवे फाटक के बीचों बीच पलटी ट्राली।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर के टांडा रेलवे फाटक पर शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे ईंटों से भरी एक ट्राली का एक्सल अचानक टूट गया। एक्सल टूटते ही ट्राली रेलवे फाटक के ठीक बीचों-बीच रुक गई, जिससे अमृतसर-दिल्ली रेल और सड़क दोनों तरह का यातायात बाधित हो गया। घटना के चलते रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    मिली जानकारी के अनुसार ट्राली में करीब पांच हजार ईंटें लदी हुई थीं। भारी वजन के कारण ट्राली को मौके से हटाना आसान नहीं था।शुरुआत में ट्राली चालक और आसपास मौजूद लोगों ने ट्राली को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। करीब 50 से 70 लोगों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक भार के चलते ट्राली अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी।

    क्रेन की मदद से ट्राली को हटाया गया।

    तकरीबन डेढ़ घंटे रहा रेल-रूट प्रभावित

    घटना की जानकारी मिलते ही फाटक के गेटमैन ने तत्काल रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। ट्राली के रेलवे ट्रैक पर फंसे होने के कारण सुरक्षा कारणों से रेलवे लाइन को करीब डेढ़ घंटे तक बंद रखना पड़ा। इस दौरान किसी भी संभावित हादसे से बचने के लिए रेलवे फाटक के गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए। जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    लेबर की मदद से उतारी गई ईंटें

    स्थिति को संभालने के लिए लेबर की मदद से ट्राली से ईंटें उतारने का काम शुरू किया गया, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा था। समय की गंभीरता को देखते हुए ट्राली चालक ने क्रेन मंगवाई। क्रेन की सहायता से ट्राली को रेलवे फाटक के बीच से हटाकर साइड में करवाया गया। इसके बाद रेलवे लाइन को क्लियर किया गया और रेल व सड़क यातायात दोबारा सुचारू रूप से बहाल किया गया।

    पठानकोट चौक लेकर जानी थी ईंटें

    ट्राली चालक ने बताया कि वह मोगा से जालंधर के पठानकोट चौक की ओर ईंटें लेकर जा रहा था। जैसे ही ट्राली टांडा रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर पहुंची, अचानक एक्सल टूट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही आरपीएफ पुलिस और रेलवे विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

