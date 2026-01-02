Punjab Weather: नए साल पर भीगा पंजाब, दो दिन शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, धुंध की वजह से अमृतसर से पांच उड़ानें रद

नए साल पर भीगा पंजाब, दो दिन शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, अमृतसर से पांच उड़ानें र द जागरण टीम, लुधियाना। नववर्ष के पहले दिन वीरवार को पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में वर्षा हुई। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को घनी धुंध व शीतलहर का आरेंज अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल के रोहतांग दर्रा, शिंकुला, अटल टनल, सोलंगनाला, जाखू, डलहौजी और जम्मू कश्मीर के कश्मीर व वैष्णो देवी में हिमपात हुआ। शिमला के कुफरी में हल्की व कसौली में भारी ओलावृष्टि हुई।

पठानकोट में सबसे ज्यादा 43.5, रूपनगर में आठ और लुधियाना में सात मिलीमीटर वर्षा हुई। किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौटी है। वर्षा फसलों के लिए लाभकारी है। रूपनगर में अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं धुंध के कारण अमृतसर से पांच उड़ानें रद रहीं।