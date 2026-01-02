जालंधर में गीजर की गैस लीक होने से शिवसेना नेता की बेटी की मौत, जन्मदिन की खुशियां मातम में बदली

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में नए साल के दिन एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गीजर की गैस लीक होने से एक शिवसेना नेता की बेटी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, नए साल की रात मुनमुन सहेलियों को जन्मदिन की पार्टी देने से पहले बाथरूम में नहाने गई थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

बताया जा रहा है कि करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद बाथरूम से बेटी के बाहर नहीं आई तो परिवार ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर परिवार ने रोशनदान से देखा तो मुनमुन बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। यह देख सभी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा तोड़कर बेसुध हालत में उसे बाहर निकाला।

जन्मदिन पार्टी से पहले मौत

इसके बाद आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवसेना नेता की 22 वर्षीय बेटी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में गम का माहौल है। परिवार का कहना है कि बेटी के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां मातम में बदल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर बेटी की ऐसे अचानक मौत हो जाएगी।

घर में पसरा मातम

उत्तर भारत के राष्ट्रीय प्रमुख शिवसेना नेता दीपक कंबोज ने बताया बेटी मुनमुन का नए साल के जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन की पार्टी पर तैयार होने के लिए बाथरूम में नहाने गई थी। इस दौरान बाथरूम में गीजर की गैस लीक होने के कारण उसकी मौत हो गई।