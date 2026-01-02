जालंधर के प्रताप बाग में शराब ठेके में लगी भीषण आग, लाखों का स्टॉक खाक; दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर

जागरण संवाददाता, जालंधर। नववर्ष के दूसरे दिन प्रताप बाग सेंट्रल टाउन से भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। यहां सुबह करीब चार बजे एक शराब के ठेके में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के समय ठेके के अंदर एक युवक सो रहा था, जिसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया।

दमकल की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग आग का धुआं कुछ ही देर में दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिस पर राहगीरों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सबसे पहले ठेके के अंदर फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर कड़ी मशक्कत के बाद पानी की चार गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया।

घटना के वक्त अंदर सोया था युवक ठेके पर काम करने वाले युवक सचिन ने बताया कि घटना के दौरान वह सो रहा था। अचानक उसे गर्मी का एहसास हुआ, जब उसने उठकर देखा तो उसके पास आग लगी हुई थी। इसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और ठेके के मालिक को सूचित किया।