पंजाब की कंपनी के निदेशक ने कारोबारी के 32.35 लाख हड़पे, स्क्रैप टायर खरीद कर नहीं किया भुगतान
अमरोहा के डिडौली में एक स्क्रैप कारोबारी ने पंजाब की कंपनी के निदेशकों पर 32.35 लाख रुपये के स्क्रैप टायरों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। कारोबार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। डिडौली के स्क्रैप कारोबारी ने पंजाब की कंपनी के निदेशक पर स्क्रैप टायर खरीदने के बाद भुगतान न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि निदेशक ने उनका 32.35 लाख रुपये हड़प लिए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर डिडौली पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
यह मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के संभल चौराहा इस्लामनगर का है। यहां पर अब्दुल मुत्तलिब का परिवार रहता है। वह संभल चौराहा पर ही जोया टायर हाउस के नाम से फर्म का संचालन करते हैं। यहां से वह स्क्रैप टायर खरीदने बेचने का काम करते हैं।
उनका कारोबार पंजाब के लुधियाना स्थित रिक्लेमेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहा था। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने स्क्रैप सामग्री लेने के बाद भुगतान रोकना शुरू कर दिया। कंपनी के प्रबंधक लाल सिंह व उनके साथियों द्वारा वादे किए जाते रहे। कंपनी ने 32 लाख 55 हजार रुपये का सामान खरीद लिया।
कारोबारी ने भुगतान को कहा तो धमकी देने लगे। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से की थी। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में रिक्लेमेशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक करनजीत सिंह, पूनमजीत कौर, परमजीत सिंह और प्रबंधक लाल सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
