पंजाब में 15 जनवरी से 65 लाख परिवारों को 10 लाख कैशलेस इलाज, 9 हजार कैंप लगेंगे, पूरा राज्य होगा कवर, चंडीगढ़ भी शामिल

स्टेट ब्यूरो, पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने घोषणा करते हुए बताया कि 15 जनवरी 2026 से कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। यह योजना राज्य के करीब 3 करोड़ निवासियों को कवर करेगी और देश का पहला ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेगी।

पंजाब सरकार ने यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस के साथ सरकार ने एमओयू साइन किया है। यह योजना पंजाब के सभी सरकारी और 800 से अधिक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी, जहां 2,000 से अधिक बीमारियों, सर्जरी और प्रक्रियाओं का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। पहले सरबत सेहत बीमा योजना में प्रति परिवार 5 लाख रुपये की सीमा थी, लेकिन अब इसे दोगुना कर 10 लाख किया गया है। आय सीमा या वर्ग की कोई पाबंदी नहीं है, सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी सब लाभान्वित होंगे।