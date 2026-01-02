पटाखों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें छापने का विरोध, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, सख्त नियम बनाने की रखी मांग

जागरण संवाददाता, संगरूर। पटाखों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें छापने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर ला एंड जस्टिस काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल के चेयरमैन एवं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सीनियर एडवोकेट मुकेश कौंसल और अध्यक्ष हरविंदर सिंह टिवाना ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार देते हुए इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

उन्होंने इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर देशभर में पटाखा निर्माण से जुड़ी फैक्ट्रियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। मुकेश कौंसल और हरविंदर सिंह टिवाना ने ज्ञापन में कहा है कि पटाखों अथवा उनकी पैकेजिंग पर माता लक्ष्मी सहित किसी भी देवी-देवता की तस्वीर छापना अत्यंत आपत्तिजनक है।

भावनाओं के साथ कानून व संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा मामला कौंसल और टिवाना ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि कानून और संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ा है। धार्मिक प्रतीकों का अपमान भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पटाखा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही पैकेजिंग, डिजाइन और छपाई से संबंधित पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है।