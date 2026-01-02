ऑटो से रेलवे स्टेशन पर गए थे लुटेरे, पंजाब के पूर्व एएजी की पत्नी की हत्या और लूट की वारदात की जांच में नया मोड़

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल (ए) केके गोयल की पत्नी की गला घोंटकर हत्या और घर में लूट की घटना को लेकर जांच में नया मोड़ आया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात के बाद लुटेरे ऑटो में सवार होकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर लुटेरों से कहीं जाने के लिए टिकट ली। अब पुलिस रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लुटेरे ट्रेन में सवार होकर कहां गए। वहीं, पुलिस को संदेह है कि वारदात के समय घर में मौजूद नौकर की भूमिका संदिग्ध है। अधिकारियों के अनुसार, नौकर ने जांच के दौरान बार-बार अपने बयान बदले हैं, जिससे पुलिस का संदेह उस पर गहरा हो गया है।