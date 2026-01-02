Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऑटो से रेलवे स्टेशन पर गए थे लुटेरे, पंजाब के पूर्व एएजी की पत्नी की हत्या और लूट की वारदात की जांच में नया मोड़

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    मोहाली में पूर्व एएजी केके गोयल की पत्नी अशोक गोयल की हत्या और लूटपाट मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस को घर के नौकर नीरज पर संदेह है, क्योंकि उसके बय ...और पढ़ें

    Hero Image

    फेज-5 में लुटेरों ने दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस एक-एक कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल (ए) केके गोयल की पत्नी की गला घोंटकर हत्या और घर में लूट की घटना को लेकर जांच में नया मोड़ आया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात के बाद लुटेरे ऑटो में सवार होकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर लुटेरों से कहीं जाने के लिए टिकट ली। अब पुलिस रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लुटेरे ट्रेन में सवार होकर कहां गए।

    वहीं, पुलिस को संदेह है कि वारदात के समय घर में मौजूद नौकर की भूमिका संदिग्ध है। अधिकारियों के अनुसार, नौकर ने जांच के दौरान बार-बार अपने बयान बदले हैं, जिससे पुलिस का संदेह उस पर गहरा हो गया है।

    40 तोले सोने के गहने, साढ़े 8 लाख रुपये लेकर फरार हुए थे लुटेरे

    बीते सोमवार रात को दो लुटेरों ने फेज-5 में केके गोयल के घर में प्रवेश कर उनकी पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घर से करीब 40 तोले सोने के गहने और साढ़े 8 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए थे। सुबह जब नौकरानी घर पहुंची तो उसने देखा कि अशोक गोयल कमरे में अचेत पड़ी हुई हैं और नौकर 25 वर्षीय नीरज के हाथ-पैर बंधे थे। 