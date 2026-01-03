Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जंडियाला गुरु में पूर्व कांग्रेस सांसद के भतीजे के शराब ठेके पर फायरिंग, कर्मचारी गंभीर घायल, पुलिस जांच में जुटी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    अमृतसर के जंडियाला गुरु स्थित एक शराब ठेके पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ठेके का कर्मचारी जसनूर सिंह गंभीर रूप से घा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शराब का ठेका, जिस पर हुई फायरिंग।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कस्बा जंडियाला गुरु के नजदीक स्थित गांव मिहरबानपुरा के अड्डे पर बने शराब ठेके पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ठेके पर काम करने वाला एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

    जानकारी के अनुसार देर रात शराब ठेके पर अचानक गोलियां चलने लगीं। बताया जा रहा है कि कुल तीन से चार राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली ठेके के कर्मचारी जसनूर सिंह की गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ड्रोन से गुरदासपुर में पिस्तौल-कारतूस बरामद, मोगा में हेरोइन जब्त

    10

    घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है।

    यह भी पढ़ें- अमृतसर की अनदेखी पर सांसद औजला हुए नाराज, सीएम मान पर मोहाली को तरजीह देने का लगाया आरोप

    मालिक के निकलने के बाद हुई फायरिंग

    घायल युवक के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि हमलावर उस समय पहुंचे जब ठेके के मालिक वहां से निकल चुके थे। उनके जाते ही ठेके को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी 18 नवंबर को इसी ठेके पर हमला हो चुका है, जिसमें ठेके के मालिकों को निशाना बनाया गया था।

    बताया जा रहा है कि यह ठेका पूर्व सांसद जसबीर सिंह डिंपा के भतीजे जसप्रीत सिंह भिंडर का है। लगातार हो रहे हमलों के कारण ठेके के कर्मचारी और आसपास के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- शुभमन गिल की अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं खेलने उतरे विजय हजारे ट्रॉफी का मैच

    पुलिस ने जांच की शुरू

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। 

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें- हर परिवार को मिलेगा 10 लाख का कैशलेस बीमा, पंजाब में 15 जनवरी को 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का होगा आगाज