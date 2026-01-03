जंडियाला गुरु में पूर्व कांग्रेस सांसद के भतीजे के शराब ठेके पर फायरिंग, कर्मचारी गंभीर घायल, पुलिस जांच में जुटी
अमृतसर के जंडियाला गुरु स्थित एक शराब ठेके पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ठेके का कर्मचारी जसनूर सिंह गंभीर रूप से घा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कस्बा जंडियाला गुरु के नजदीक स्थित गांव मिहरबानपुरा के अड्डे पर बने शराब ठेके पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ठेके पर काम करने वाला एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार देर रात शराब ठेके पर अचानक गोलियां चलने लगीं। बताया जा रहा है कि कुल तीन से चार राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली ठेके के कर्मचारी जसनूर सिंह की गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है।
मालिक के निकलने के बाद हुई फायरिंग
घायल युवक के साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि हमलावर उस समय पहुंचे जब ठेके के मालिक वहां से निकल चुके थे। उनके जाते ही ठेके को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी 18 नवंबर को इसी ठेके पर हमला हो चुका है, जिसमें ठेके के मालिकों को निशाना बनाया गया था।
बताया जा रहा है कि यह ठेका पूर्व सांसद जसबीर सिंह डिंपा के भतीजे जसप्रीत सिंह भिंडर का है। लगातार हो रहे हमलों के कारण ठेके के कर्मचारी और आसपास के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
पुलिस ने जांच की शुरू
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
