जंडियाला गुरु में पूर्व कांग्रेस सांसद के भतीजे के शराब ठेके पर फायरिंग, कर्मचारी गंभीर घायल, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कस्बा जंडियाला गुरु के नजदीक स्थित गांव मिहरबानपुरा के अड्डे पर बने शराब ठेके पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में ठेके पर काम करने वाला एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार देर रात शराब ठेके पर अचानक गोलियां चलने लगीं। बताया जा रहा है कि कुल तीन से चार राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली ठेके के कर्मचारी जसनूर सिंह की गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।