पाकिस्तान ड्रोन से गुरदासपुर में पिस्तौल-कारतूस बरामद, मोगा में हेरोइन जब्त

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। बीएसएफ की 113वीं बटालियन बीओपी रोड पोस्ट के अंतर्गत ठेठरके गांव में खेत से शुक्रवार शाम एक पैकेट बरामद किया गया। उसमें से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। किसान निशान सिंह के खेत से पिस्तौल और कारतूस मिलने की सूचना के बाद बीएसएफ और पलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जे में लिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को इलाके में ड्रोन गतिविधि देखी गई थी।

इस संबंध में डेरा बाबा नानक की पुलिस स्टेशन के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि खेतों से पाकिस्तानी की तरफ से ड्रोन द्वारा भेजा गया एक पैकेट बरामद किया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।