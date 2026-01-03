Language
    पाकिस्तान ड्रोन से गुरदासपुर में पिस्तौल-कारतूस बरामद, मोगा में हेरोइन जब्त

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    गुरदासपुर में बीएसएफ ने ठेठरके गांव के एक खेत से पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा गिराया गया एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया। यह बरामदगी इलाके में ड्रोन गतिव ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। बीएसएफ की 113वीं बटालियन बीओपी रोड पोस्ट के अंतर्गत ठेठरके गांव में खेत से शुक्रवार शाम एक पैकेट बरामद किया गया। उसमें से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। किसान निशान सिंह के खेत से पिस्तौल और कारतूस मिलने की सूचना के बाद बीएसएफ और पलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जे में लिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को इलाके में ड्रोन गतिविधि देखी गई थी।

    इस संबंध में डेरा बाबा नानक की पुलिस स्टेशन के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि खेतों से पाकिस्तानी की तरफ से ड्रोन द्वारा भेजा गया एक पैकेट बरामद किया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    वहीं मोगा में पुलिस ने बाइक सवार दो आरोपितों को एक किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक सवार बीड़ राऊके पटरी के पास ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने छापामारी की और अर्शदीप सिंह निवासी कालिया सकतरा, जिला तरनतारन और गुरवीर सिंह उर्फ गोरा निवासी अमरकोट, जिला तरनतारन को काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपितों से एक किलो हेरोइन और मोटरसाइकिल बरामद हुई।

     