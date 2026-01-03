हर परिवार को मिलेगा 10 लाख का कैशलेस बीमा, पंजाब में 15 जनवरी को 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का होगा आगाज
पंजाब सरकार 15 जनवरी को 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इसका शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत पंजाब के हर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब सरकार जल्द ही प्रदेश के लोगों को नववर्ष का तोहफा देने वाली है। जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी को 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' की शुरुआत करेंगे, जिससे लोगों को एक व्यापक हेल्थ कवरेज का लाभ मिल सकेगा।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को मौका
हलका गुरदासपुर के इंचार्ज रमन बहल ने बताया कि मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को दस लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत पहले प्रदान किए जा रहे पांच लाख रुपए के हेल्थ कवरेज, जो कुछ विशेष श्रेणियों तक ही सीमित हैं, उसे दोगुना कर दिया गया है। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों सहित पंजाब के सभी लोगों को प्रति परिवार हर साल दस लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना है।
आय सीमा को लेकर कोई मापदंड नहीं
रमन बहल ने कहा कि इस योजना में कोई आय सीमा का मापदंड नहीं है। सिर्फ आधार और वोटर आईडी का इस्तेमाल कर कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके बाद लाभार्थियों को MMSY हेल्थ कार्ड प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरु की जाएगी।
इस योजना के कार्यशील ढांचे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव तमिलनाडु सहित अन्य प्रदेशो में अच्छे ट्रैक रिकार्ड को देखते किया गया है।
824 अस्पतालों में मिलेगा स्वास्थ्य लाभ
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत एक लाख से दस लाख रुपए के बीच इलाज की आवश्यक संबंधी स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब की ओर से ट्रस्ट के आधार पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी 824 लिस्टेड अस्पतालों के एक मजबूत नेटवर्क तक पहुंच कर सेहत सेवाएं ले सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।