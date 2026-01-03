Language
    शुभमन गिल की अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं खेलने उतरे विजय हजारे ट्रॉफी का मैच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:17 PM (IST)

    शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए सिक्किम के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके कारण मेडिकल टीम ने आराम की सलाह दी ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को आज विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए मैदान पर उतरना था, लेकिन गिल का नाम टीम की प्लेइंग-11 में नहीं था। पंजाब का सामना सिक्किम से जयपुर के जाइपुरा विद्यालय ग्राउंड पर है। गिल के इस मैच में खेलने की पूरी संभावना थी, लेकिन आखिर समय में उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बाहर बैठे हैं।

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गिल को फूड पोइजनिंग हो गई है जिसके कारण वह ये मैच नहीं खेल रहे हैं। मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसलिए एहतियातन तौर पर उनको इस मैच से आराम दिया गया है।

    चिंता की नहीं है बात

    रिपोर्ट के मुताबिक, गिल की बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं है और उनको लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। वह आने वाले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। मेडिकल स्टाफ उन पर निगरानी रखे हुए है। पूरी तरह से रिकवर होने के बाद वह टीम में वापसी करेंगे।

    गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी करनी है। बतौर वनडे कप्तान ये उनकी दूसरी सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने वनडे में पहली बार कप्तानी की थी। चोट के कारण वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाए थे।

    टी20 टीम से हुए बाहर

    गिल को टी20 टीम का भी उप-कप्तान बनाया गया था, लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में उनकी जगह नहीं है। अक्षर पटेल को उनकी जगह टीम का उप-कप्तान बनाया गया है।

