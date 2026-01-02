VHT: कोहली की तरह शुभमन गिल को भी खेलते नहीं देख पाएंगे फैंस, दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं

जयपुर, पीटीआई: जिस तरह विराट कोहली ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपने विजय हजारे ट्रॉफी के दो मैच बिना दर्शकों के खेले थे, उसी तरह भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल के पंजाब और सिक्किम मुकाबले के दौरान भी दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह मैच शनिवार को यहां जयपुरिया कालेज मैदान में खेला जाएगा।

बीसीसीआई के निर्देशों के अनुसार, भारतीय टीम के कप्तान गिल और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के अगले दो मुकाबले तीन जनवरी को सिक्किम के विरुद्ध और छह जनवरी को गोवा के विरुद्ध खेलेंगे। जहां गोवा के विरुद्ध मैच केएल सैनी स्टेडियम में होगा। वहीं, सिक्किम के विरुद्ध मुकाबला सुरक्षा कारणों और दर्शकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा।

पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी बीसीसीआई सूत्र ने बताया कि कालेज के छात्र और स्टाफ को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन निजी बाउंसरों सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कालेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सूत्र ने यह भी कहा कि यह शेड्यूल पहले से तय था।