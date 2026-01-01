Shubman Gill की इस दिन होगी वापसी, टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद इस टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए हाल ही में भारतीय टीम का एलान हुआ था। खराब फॉर्म और चोट से जूझ रहे शुभमन गिल को इस 15 सदस्‍यीय टीम में जगह नहीं मिली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान शुभमन गिल चोटिल भी हो गए थे। सीरीज में उनका बल्‍ला भी खामोश रहा था। अब गिल की क्रिकेट के मैदान पर वापसी होने जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंजाब की ओर खेलेंगे गिल शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए आने वाले मुकाबलों में खेल सकते हैं। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान की नजर अब फॉर्म में वापसी पर होगी। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के गिल सिक्किम और गोवा के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यह मुकाबले 3 और 6 जनवरी को खेले जाएंगे। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कथित तौर पर सौराष्ट्र को सूचित किया है कि वह 6 और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ होने वाले मैचों में खेलेंगे।

केएल राहुल भी खेल सकते विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल भी कर्नाटक की ओर से त्रिपुरा और राजस्थान के खिलाफ खेल सकते हैं। यह दोनों मुकाबले 3 और 6 जनवरी को खेले जाएंगे। गिल, जडेजा और राहुल इसके बाद 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम में शामिल होंगे।

खराब फॉर्म से जूझ रहे थे गिल खराब प्रदर्शन के चलते गिल को न्यूजीलैंड टी20 सीरीज और 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। इस साल की शुरुआत में उन्हें एशिया कप के लिए टीम में वापस लाया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक साल से अधिक के अंतराल के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।