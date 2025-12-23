स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्‍पा ने आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए शुभमन गिल के सेलेक्‍शन नहीं होने पर हैरानी जताई। गिल का चयन तय नजर आ रहा था क्‍योंकि उन्‍हें भारतीय टी20 टीम की उप-कप्‍तानी सौंपी गई और ओपनर की भूमिका भी दी गई थी।

हालांकि, शुभमन गिल फॉर्म के लिए संघर्ष करते नजर आए। 26 साल के गिल ने वापसी के बाद 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 24.25 की औसत और 137.26 के स्‍ट्राइक रेट से 291 रन बनाए। वैसे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में गिल ने तीन मैच खेले और केवल 32 रन बनाए। फिर वो चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए।

बता दें कि भारतीय टीम ने हाल ही में टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए स्‍क्‍वाड का एलान किया, जिसमें शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा को बाहर का रास्‍ता दिखाया। इनकी जगह ईशान किशन और रिंकू सिंह को जगह मिली।

उथप्‍पा ने क्‍या कहा रॉबिन उथप्‍पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारतीय क्रिकेट इस समय अनजान जगह है, जहां कोई अनुमान लगा पाना मुश्किल है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि उन्‍हें लगा था कि गिल को जगह जरूर मिलेगी, भले ही उनसे उप-कप्‍तानी ले ली जाए।

भारतीय क्रिकेट। यह अनजान जगह है। आप सोचते हैं कि कोई अनुमान काम करेगा और टीम की घोषणा होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह टीम अच्‍छी नहीं है। यह बहुत बढ़‍िया टीम है, लेकिन दिल जरूर टूटे हैं और ऐसे में अच्‍छा महसूस नहीं होता। जो भी क्रिकेट खेलता है, वो जानता है कि शुभमन गिल और जितेश शर्मा को कितना बुरा लग रहा होगा। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। गिल के लिए बुरा लगा उथप्‍पा ने आगे कहा, 'शुभमन गिल के लिए आपको बुरा लगा क्‍योंकि वो टेस्‍ट और वनडे टीम के कप्‍तान हैं। यह बहुत बुरा दृश्‍य है। मुझे लगा कि किसी और को उप-कप्‍तान बना दिया जाए, लेकिन उन्‍हें टीम में जगह जरूर मिलनी चाहिए थी। भले ही वो प्‍लेइंग 11 का हिस्‍सा नहीं होते, लेकिन तीसरे ओपनर के रूप में जगह पा लेते। जितेश ने भी कुछ गलत नहीं किया। उन्‍होंने अच्‍छा प्रदर्शन किया।' ज्‍यादा सरप्राइज दिक्‍कत न दें उथप्‍पा ने कहा कि भारतीय टीम के ज्‍यादा सरप्राइज आगे दिक्‍कत न दे दें। उन्‍होंने कहा, 'मैं संजू सैमसन के लिए बहुत खुश हूं। वो अभिषेक शर्मा के साथ टॉप ऑर्डर में पहुंच गए। निश्चित ही हम नहीं जानते कि और सरप्राइज नहीं हो। अगर किशन को ओपनिंग का मौका मिला तो फिर संजू की जगह क्‍या होगी। आप कैसे इसका अनुमान लगा सकते हैं? मगर भारतीय क्रिकेट में ऐसा हो रहा है। पूरा दिमाग हिल गया है।'