Indian Team For T20 World Cup: शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन और टीम संयोजन के कारण हुआ टीम में बदलाव

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली: इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में कप्तान के तौर पर 750 से ज्यादा रन बनाने के बाद शुभमन गिल को टी-20 का उपकप्तान बना दिया गया, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उनके अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने के कारण विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एकादश में शामिल करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि गिल और सैमसन ऊपरी क्रम में ही खेलते हैं।

ऐसे में विकेटकीपर जितेश शर्मा को मध्यक्रम में खिलाना पड़ रहा था। अब गिल के बाहर होने से पिछले मैच की तरह संजू और अभिषेक न्यूजीलैंड के विरुद्ध आने वाली सीरीज और अगले साल भारत-श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप में ओपनिंग करेंगे। इस वजह से रिंकू सिंह को भी फिनिशर के तौर पर एकादश में मौका मिल सकता है। इससे भारत का टीम संयोजन बेहतर हो जाएगा।

सेलेक्टर्स नहीं लेंगे रिस्क हालांकि, पिछले एक साल से कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी खराब रहा है, लेकिन विश्व कप से दो माह पहले चयनकर्ता कप्तान बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। टीम चयन के बाद मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार ने कहा कि यह गिल की फॉर्म की बात नहीं है। हम ऊपर एक विकेटकीपर चाहते थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के कारण ईशान की टीम में एंट्री हो गई है। ईशान की वजह से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा को टीम से बाहर होना पड़ा।

गिल का प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आया। मेहमान टीम के विरुद्ध तीन पारियों में वह केवल 4, 0 और 28 रन ही बना सके। इस साल टी-20 प्रारूप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो गिल ने 15 मैचों में 137.26 की स्ट्राइक रेट और 24.25 की औसत से कुल 291 रन बनाए हैं। इस दौरान वह न तो कोई शतक लगा सके और न ही अर्धशतक, जबकि एक बार शून्य पर भी आउट हुए। वहीं, पिछले साल गिल ने आठ टी-20 मैचों में 133 की स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे।