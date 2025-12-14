Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जब रन आने होंगे, तब आएंगे', खराब प्रदर्शन पर सूर्यकुमार यादव का बेहद अटपटा जवाब; कहा- मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं बस...

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:37 PM (IST)

    भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मुकाबले क ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय टीम ने जीता मुकाबला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गेंदबाजों के कमाल के प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका टीम 117 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारत ने 25 गेंद शेष रहते मुकाबले को जीत लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 28 और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। मुकाबले के बाद कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म को लेकर बात की। इस दौरान वह अपना ही बचाव करते नजर आए।

    खेल बहुत कुछ सिखाता है

    जीत-हार को लेकर कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मुझे लगता है कि यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। सीरीज में वापसी करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमने भी वही किया। हम बेसिक्‍स पर ध्‍यान दे रहे थे। हम वही चीजें करना चाहते थे जो हम कटक में कर रहे थे और रिजल्‍ट हमारे पक्ष में रहे।"

    हमने पिछले मैच से बहुत सीखा

    भारतीय कप्‍तान ने कहा, "चंडीगढ़ में खेले गए मैच से हमने बहुत कुछ सीखा। गेंदबाजों ने एक साथ बैठकर चर्चा की, हमारी टीम मीटिंग भी अच्छी रही। हम अभ्यास सत्र के लिए आए और वही चीजें करने की कोशिश की जो हमने कटक में की थीं। हम बुनियादी बातों पर वापस लौटे। हमने बहुत सारी नई चीजें करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि उस समय बुनियादी बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं।"

    अपनी फॉर्म का बचाव भी किया

    अपनी फॉर्म को लेकर स्‍काई ने कहा, "बात यह है कि मैं नेट में शानदार बल्लेबाजी कर रहा हूं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास कर रहा हूं। और जब मैच आएगा, जब रन आने होंगे, तो वे जरूर आएंगे। मैं रन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ रन हूं। मुझे लगता है कि हम आज रात जीत का मजा लेंगे। हम कल लखनऊ पहुंचकर बैठेंगे और फिर देखेंगे कि इस मैच में क्या हुआ और उस पर चर्चा करेंगे।"

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd T20I: संजू सैमसन को तीसरे टी20 में भी नहीं मिला मौका, 2 बदलाव के साथ उतरी भारतीय टीम

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: 'नहीं चाहते हुए भी...,' बुमराह-अक्षर क्यों नहीं खेल रहे तीसरा T20I मैच? सूर्यकुमार यादव ने बताया सच