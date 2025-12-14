'जब रन आने होंगे, तब आएंगे', खराब प्रदर्शन पर सूर्यकुमार यादव का बेहद अटपटा जवाब; कहा- मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं बस...

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गेंदबाजों के कमाल के प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका टीम 117 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारत ने 25 गेंद शेष रहते मुकाबले को जीत लिया।

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 28 और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। मुकाबले के बाद कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म को लेकर बात की। इस दौरान वह अपना ही बचाव करते नजर आए।

खेल बहुत कुछ सिखाता है जीत-हार को लेकर कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मुझे लगता है कि यह खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। सीरीज में वापसी करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमने भी वही किया। हम बेसिक्‍स पर ध्‍यान दे रहे थे। हम वही चीजें करना चाहते थे जो हम कटक में कर रहे थे और रिजल्‍ट हमारे पक्ष में रहे।"

हमने पिछले मैच से बहुत सीखा भारतीय कप्‍तान ने कहा, "चंडीगढ़ में खेले गए मैच से हमने बहुत कुछ सीखा। गेंदबाजों ने एक साथ बैठकर चर्चा की, हमारी टीम मीटिंग भी अच्छी रही। हम अभ्यास सत्र के लिए आए और वही चीजें करने की कोशिश की जो हमने कटक में की थीं। हम बुनियादी बातों पर वापस लौटे। हमने बहुत सारी नई चीजें करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि उस समय बुनियादी बातें बहुत महत्वपूर्ण थीं।"