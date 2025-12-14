IND vs SA 3rd T20I: संजू सैमसन को तीसरे टी20 में भी नहीं मिला मौका, 2 बदलाव के साथ उतरी भारतीय टीम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है, ऐसे में दोनों टीमों के लिए आज का मैच काफी अहम है। ऐसे में भारतीय टीम ने प्‍लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं। हालांकि, संजू सैमसन को अब तक प्‍लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई है। फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल ही आज ओपनिंग करते नजर आएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने किए 2 बदलाव टॉस जीतकर भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी चुनी। टॉस के दौरान स्‍काई ने बताया कि भारत ने 2 बदलाव किए हैं। पर्सनल रीजन के चलते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने घर चले गए हैं। ऐसे में तेज गेंदबाज हर्षित राणा की अंतिम 11 में एंट्री हुई है। इसके अलावा बर्थडे बॉय कुलदीप यादव को प्‍लेइंग 11 में जगह मिली है। यह उनका 50वां टी20 इंटरनेशनल मैच है। अक्षर पटेल बीमार हैं ऐसे में उनको बेंच पर बैठाया गया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्‍तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन। गिल का नहीं चल रहा बल्‍ला भारतीय उपकप्‍तान शुभमन गिल ने सीरीज के पहले 2 मैच में सिर्फ 4 रन बनाए थे। कटक में खेले गए पहले मैच में उन्‍होंने 4 रन बनाए थे। वहीं मुल्‍लांपुर में गिल का खाता नहीं खुला था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अगले मैच में गिल का पत्‍ता कट सकता है। उनकी जगह विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन को मौका मिल सकता है।