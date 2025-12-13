IND vs SA 3rd T20I: बल्लेबाजों का होगा भौकाल या गेंदबाज करेंगे कमाल, ऐसा रहेगा धर्मशाला की पिच का मिजाज
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। शुक्रवार को दोनों टीम मुल्लांपुर से धर्मशाला पहुंच गई थीं। शनिवार को दोनों ही टीमों ने अभ्यास किया। 5 मैचों की टी20 सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में तीसरा टी20 भारत और साउथ अफ्रीका के लिए काफी मायने रखता है।
टॉस नहीं होगा अहम
मैच हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला स्टेडियम में होगा। ऐसे में शाम के समय ओस एक बड़ा फैक्टर होगी। हालांकि, इसमें टॉस कुछ खास रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। भारतीय टीम कटम में टॉस हारी थी पर मैच जीता था। वहीं मुल्लांपुर में टीम इंडिया ने टॉस तो जीता पर मैच गंवा दिया था। इस बीच आइए धर्मशाला स्टेडियम की पिच का मिजाज जान लेते हैं।
बल्ले और गेंद के बीच जंग
एचपीसीए स्टेडियम की पिच अपनी तेज गति और उछाल के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता है इसमें हल्का टर्न भी मिलता है, जिससे बल्ले और गेंद के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है। स्टेडियम ऊंचाई पर स्थित और हाइब्रिड पिचें हैं। ऐसे में यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को अक्सर फायदा मिलता है।
हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय टीम ने अब तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान टीम को 2 में जीत मिली है और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। साउथ अफ्रीका ने ही भारत को इस मैदान पर हराया है। 2 अक्टूबर 2015 को दोनों टीम इस ग्राउंड पर टकराई थीं। प्रोटियाज टीम ने उस मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम किया था।
