Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला के मौसम ने बढ़ाई फैंस की टेंशन, तीसरे टी20 का मजा हो सकता किरकिरा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होग ...और पढ़ें

    Hero Image

    जीत दर्ज करने पर भारत की नजर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक में जीत और मुल्‍लांपुर में हार का स्‍वाद चखने के बाद अब भारतीय टीम धर्मशाल पहुंच चुकी है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए तीसरा मैच काफी अहम हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, तीसरे मैच से पहले मौसम ने भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। मैच के दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। धर्मशाला में रविवार को हल्‍की बारिश का अनुमान जताया गया है। स्टेडियम में बारिश से निपटने के लिए पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान को कवर करने के अलावा सुपर सोकर से मैदान को सुखाने की भी व्‍यवस्‍था है। अगर बारिश होती है तो फैंस का मजा थोड़ा किरकिरा जरूर हो सकता है।

    मैच के दौरान छाए रहेंगे बादल

    मौसम बेवसाइट एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को धर्मशाला का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्‍यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। विजिबिलिटी 10 किमी रहेगी। 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चहेगी। वर्षा की संभावना न के बराबर है। हालांकि, हल्‍की बूंदबांदी मैच में व्‍यवधान डाल सकती है।

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों विशेष रूप से लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार में हल्के हिमपात का अनुमान है। इस दौरान धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

    सीरीज का हाल

    कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस मैच में सूर्या एंड कंपनी ने एडेन मार्कराम की कप्‍तानी वाली टीम को 101 रन से करारी शिकस्‍त दी थी। इसके बाद मुल्‍लांपुर में मेहमान टीम ने जोरदार वापसी की और भारत को 51 रन से हराया।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: फ्री में देखना है भारत-साउथ अफ्रीका का घमासान, तो याद रखिए ये पता

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd T20I Playing 11: शुभमन गिल जाएंगे बाहर, संजू सैमसन को मिलेगी जगह, गंभीर के खास की भी चमकेगी किस्मत