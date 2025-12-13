IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला के मौसम ने बढ़ाई फैंस की टेंशन, तीसरे टी20 का मजा हो सकता किरकिरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक में जीत और मुल्‍लांपुर में हार का स्‍वाद चखने के बाद अब भारतीय टीम धर्मशाल पहुंच चुकी है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए तीसरा मैच काफी अहम हो जाता है।

हालांकि, तीसरे मैच से पहले मौसम ने भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। मैच के दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। धर्मशाला में रविवार को हल्‍की बारिश का अनुमान जताया गया है। स्टेडियम में बारिश से निपटने के लिए पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान को कवर करने के अलावा सुपर सोकर से मैदान को सुखाने की भी व्‍यवस्‍था है। अगर बारिश होती है तो फैंस का मजा थोड़ा किरकिरा जरूर हो सकता है।

मैच के दौरान छाए रहेंगे बादल मौसम बेवसाइट एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को धर्मशाला का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्‍यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। विजिबिलिटी 10 किमी रहेगी। 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चहेगी। वर्षा की संभावना न के बराबर है। हालांकि, हल्‍की बूंदबांदी मैच में व्‍यवधान डाल सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों विशेष रूप से लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा के धौलाधार में हल्के हिमपात का अनुमान है। इस दौरान धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।