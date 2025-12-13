Language
    IND vs SA 3rd Playing 11: शुभमन गिल जाएंगे बाहर, संजू सैमसन को मिलेगी जगह, गंभीर के खास की भी चमकेगी किस्मत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:17 AM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच रविवार को खेला जाएगा। इस मैच में दोनों ही टीमों की नजरें बढ़त हासिल करने पर हैं। इस मैच में टीम इंडिया में ...और पढ़ें

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच कल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा मैच धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों की नजरें सीरीज में बढ़त हासिल करने पर होंगी। पहला मैच भारत ने अपने नाम किया था तो वहीं दूसरा मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीती थी। दूसरे मैच के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को लेकर कई सवाल हैं। देखना होगा कि क्या तीसरे मैच में भारत अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव करता है या नहीं।

    भारत के लिए ये मैच अहम होगा क्योंकि अगर वो ये मैच हार गया तो फिर सीरीज जीतने के लिए उसे बाकी के बचे दो मैच लगाातार जीतने होंगे। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी और जीत की हर कोशिश करेगी। हालांकि, इसके लिए टीम मैनेजमेंट को कड़े फैसले लेने होंगे।

    क्या सैमसन को मिलेगा मौका?

    सबसे बड़ा सवाल टीम मैनेजमेंट के सामने ये है कि संजू सैमसन को बाहर क्यों रखा जा रहा है? शुभमन गिल कि जब से टी20 टीम में वापसी हुई है तब से संजू के हाथ से ओपनिंग स्लॉट चला गया जहां वह तूफानी रफ्तार में रन बना रहे थे। उनको मिडिल ऑर्डर में भी जगह मिली, लेकिन एक-दो मौकों पर वह फ्लॉप रहे जिसके चलते जितेश शर्मा को मौका मिला। हालांकि , सवाल ये है कि गिल की खराब फॉर्म के बाद भी संजू को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? अगर धर्मशाला में गिल को टीम बाहर कर संजू को खिलाती है तो इसमें हैरानी नहीं होगी

    बाकी बल्लेबाजी ठीक वैसी ही रह सकती है जैसी थी। यानी सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का खेलना तय है।

    राणा को मिलेगा मौका

    अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में काफी अनुशासनहीन गेंदबाजी की थी। उन्होंने लगातार छह वाइड गेंदें फेंकी थी। उनको बाहर कर हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। राणा को वैसे भी गंभीर का खास माना जाता है और धर्मशाला की पिच उनको रास भी आ सकती है। उनकी पेस इस पिच को सूट कर सकती है। ऐसे में राणा को मौका मिल सकता है।

    भारत की संभावित प्लेइंग-11

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा।

