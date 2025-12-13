IND vs SA 3rd T20I: सीरीज में बढ़त बनाने के लिए धर्मशाला पहुंची टीमें, आज अभ्यास करेगी सूर्या की सेना
शनिवार को धर्मशाला स्टेडियम में शाम तीन बजे भारतीय टीम स्टेडियम में अभ्यास करने उतरेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका टीम का अभी तक अभ्यास को लेकर शेड्यूल जारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने के उद्देश्य से दोनों टीमें शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच गईं। अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को भारत व दक्षिण अफ्रीका के मध्य तीसरा टी-20 मैच खेला जाएगा।
शनिवार को धर्मशाला स्टेडियम में शाम तीन बजे भारतीय टीम स्टेडियम में अभ्यास करने उतरेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका टीम का अभी तक अभ्यास को लेकर शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। भारतीय टीम शुक्रवार को दोपहर 1.40 मिनट पर गगल हवाई अड्डे पर पहुंची। उसके बाद टीम को सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कंडी स्थित होटल ले जाया गया। इसके बाद शाम 4.20 मिनट पर दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंची।
भारतीय टीम मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के मैदान में मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका भी दूसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के लिए भिड़ेगी। धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 2015 में मैच खेल चुकी हैं, जिसमें भारत की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में भारत व दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच बारिश के कारण रद हो गया था। 2020 में भी मैच नहीं हुआ था। अब दोनों टीमें दूसरी बार यहां आमने-सामने होंगी।
