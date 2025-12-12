IND vs SA: 'शुभमन को साबित करने की...', गिल की टी20 में खराब फॉर्म पर कोच ने बताई टीम के अंदर की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डॉश्चे का मानना है कि टी20 फॉर्मेट में वापसी के बाद से शुभमन गिल कुछ ज्यादा ही संयमित और फंसकर खेल रहे हैं। कोच ने कहा कि गिल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह टीम में अपनी जगह साबित करना चाहते हैं। हालांकि, टीम प्रबंधन चाहता है कि गिल आईपीएल की तरह अपना स्वाभाविक खेल खेलें और फ्री होकर बल्लेबाजी करें।

सितंबर में खेले गए एशिया कप से टी20 टीम में वापसी करने वाले गिल ने शीर्ष क्रम में संजू सैमसन की जगह ली थी। लेकिन, टी20 में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं जिससे फरवरी और मार्च में घर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह को लेकर सवाल उठ रहे है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन सैमसन की जगह गिल आए हैं वो बतौर ओपनर जमकर रन बरसा रहे थे।

जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं गिल चंडीगढ़ में गुरुवार को खेले गए दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गिल खाता तक नहीं खोल पाए। मैच के बाद सहायक कोच ने कहा, "इंग्लैंड में कप्तानी के दौरान जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने खेला, उसका असर शायद टी20 में भी उनके खेल पर दिख रहा है। वह जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और थोड़ा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंत में भी हमारी बातचीत इसी बारे में थी कि उन्हें थोड़ा खुलकर खेलने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि वह अपनी जगह साबित करने के दबाव में खेलें। हम चाहते हैं कि वह वैसे ही खेलें जैसे आईपीएल में एकदम स्वतंत्र होकर खेलते हैं।"

कप्तान सूर्यकुमार का किया समर्थन टेन डॉश्चे ने कहा कि टीम प्रबंधन को गिल की क्षमता पर पूरा भरोसा है और उन्हें यकीन है कि वह जल्द फॉर्म में लौटेंगे। इसी तरह उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी समर्थन किया, जो हाल के महीनों में निरंतरता हासिल नहीं कर पाए हैं।