IND vs SA: चंडीगढ़ में मिली हार के बड़े गुनहगार हैं ये 4 खिलाड़ी, डुबो दी टीम की नैया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने उसे 51 रनों के विशाल अंतर से हराया। मेहमान टीम ने ये मैच जीत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को एकतरफा अंदाज में मात दी। भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक में निराश किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 213 रन बनाए। टीम इंडिया इस स्कोर के सामने 162 रनों पर ही ढेर हो गई। हम आपको उन चार खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत की इस हार में सबसे बड़ा रोल रहा।

हार के चार मुजरिम जसप्रीत बुमराह भारत ने इस मैच में टॉस भी जीता और पहले गेंदबाजी की। कप्तान सूर्यकुमार यादव को भरोसा था कि उनके गेंदबाज इसका फायदा उठाएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें टीम के सीनियर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से थीं जो बुरी तरह से फ्लॉप रहे। बुमराह ने शुरुआती ओवरों में जमकर रन लुटाए और टीम को सफलता भी नहीं दिला सके। चार ओवरों में बुमराह ने 45 रन लुटाए वो भी बिना कोई विकेट खोए।

अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने भी इस मैच में निराश किया। अर्शदीप नई गेंद से सफलता नहीं दिला पाए। बीच के ओवरों में जब कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी पर लगाया तो उन्होंने छह वाइड गेंदें फेंक दीं। अपने कोटे के चार ओवरों में अर्शदीप ने 54 रन लुटाए, लेकिन विकेट एक भी नहीं ले पाए।

शुभमन गिल टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल जब से इस फॉर्मेट में लौटे हैं लगातार फ्लॉप रहे हैं। अपने घर चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में गिल खाता तक नहीं खोल पाए। टीम को विशाल स्कोर के सामने अच्छी शुरुआत की जरूरत थी जो उसे मिली नहीं क्योंकि गिल को पहले ही की ओवर की पांचवीं गेंद पर लुंगी एंगिडी ने आउट कर दिया था।