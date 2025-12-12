Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: चंडीगढ़ में टीम इंडिया के फ्लॉप शो से मायूस हुए फैंस, मैच खत्म होने से पहले आधा स्टेडियम खाली

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच जीत नहीं सकी। इस मैच में भारत को 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा। स्टेडियम में म ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत को दूसरे टी20 में मिली हार

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के नए मैदान में पहली बार हमारे टीम इंडिया के सितारे टी-20 इंटनेशनल मैच खेलने उतरे। तीन पंजाबी और उनमें दो लोकल, लेकिन सभी ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभिषेक और गिल के बल्ले ने कमाल नहीं दिखाया। गिल तो गोल्डन डक होकर लौटे। वहीं, अर्शदीप ने भी खूब रन लौटाए। मुल्लांपुर के मैदान में पुरुष क्रिकेट का आगाज ऐसा होगा, किसी ने नहीं सोचा। दक्षिण अफ्रीका की तूफानी पारी और सटीक लाइन लेंग्थ के आगे टीम इंडिया मैच में कहीं नहीं टिकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैच से पहले जहां मैदान के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी थीं, वहीं टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण मैच खत्म होने से पहले ही आधा स्टेडियम खाली हो गया। हार्दिक पांड्या के आउट होते ही मैदान खाली होने लगा था। हालांकि एक छोर पर तिलक वर्मा टिके थे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया।

    ट्रैफिक जाम में फंसे रहे दर्शक

    मैच के कारण मुल्लांपुर के आसपास काफी जाम रहा। वहीं, चंडीगढ़ में धनास के पास मुल्लांपुर को जाने वाली रोड पर गाड़ियां रेंगती दिखी। कई वीआईपी मैच देखने पहुंचे थे जिस कारण लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। मुख्यमंत्री के काफिले के कारण लंबा जाम लग गया। जाम के कारण कई दर्शक तो मैच शुरू होने के काफी देर बाद ग्राउंड में पहुंचे। मैच शुरू होने के काफी देर बाद तक स्टेडियम के बाहर दर्शकों की लाइनें लगी थीं।

    दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खामोश गिल का बल्ला

    खराब फॉर्म से जूझ रहे ओपनर शुभमन गिल का फ्लॉप शो इस मैच में भी जारी रहा। गिल पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले एंगिडी की गेंद पर पैवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो टी-20 में उनका रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली चार पारियों में वह शून्य, चार, आठ और शून्य रन ही बना सके हैं।

    युवराज और हरमनप्रीत कौर के नाम पर बने स्टैंड

    मैच शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज सितारों युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। स्टेडियम के दो स्टैंड आधिकारिक रूप से इनके नाम पर समर्पित किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के अलावा हरलीन देओल और अमनजोत कौर भी मौजूद थीं।

    स्टैंड का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से घोषित 11-11 लाख रुपये की राशि हरमनप्रीत, हरलीन और अमनजोत को भेंट की। इनके अलावा महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच मुनीष बाली को भी पांच लाख रुपये दिए गए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में हाल ही में भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता है। टीम की जीत में इन तीनों महिला खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। वहीं युवराज सिंह भी इस कार्यक्रम का आकर्षण रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर से मुलाकात भी की।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: गौतम गंभीर की 'करतूत' छिपाते दिखे सूर्यकुमार यादव! हंसते-हंसते हार की ले ली पूरी जिम्मेदारी

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: टीम इंडिया को ले डूबी गौतम गंभीर की रणनीति! इन 3 कारणों से टी20I में मिली दूसरी सबसे बड़ी हार