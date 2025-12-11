IND vs SA: टीम इंडिया को ले डूबी गौतम गंभीर की रणनीति! इन 3 कारणों से टी20I में मिली दूसरी सबसे बड़ी हार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहली पारी के दौरान भारत ने 16वें और 17वें ओवर में कमाल की वापसी की थी। तब अक्षर और वरूण को दो अहम सफलता मिली थी, जिसमें डी कॉक का भी विकेट शामिल था। उस समय ऐसा लगा था कि साउथ अफ्रीका के लिए 200 के स्कोर तक पहुंचना अब मुश्किल होगा, लेकिन भारत ने आखिरी के तीन ओवरों में 49 रन दे दिए, जिसमें से दो ओवर जसप्रीत बुमराह के थे।

इसके अलावा, हार्दिक पांड्या, बुमराह और अर्शदीप सिंह ने कुल 11 ओवर फेंके और 133 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। शायद भारत की हार का यह सबसे बड़ा कारण था। हालांकि, इसके अलावा भारत की इस करारी हार के पीछे गौतम गंभीर की रणनीति रही। बल्लेबाजी लाइन-अप में उनका प्रयोग टीम और खिलाड़ियों के लिए घातक साबित हो रहा है। आइए जानते हैं भारतीय टीम की हार के तीन बड़े कारण।

बल्लेबाजी क्रम में हेर-फेर टारगेट का पीछे करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल का विकेट जल्दी गंवा दिया था। ऐसे में नंबर तीन पर एक और प्रयोग करते हुए हेड कोच गौतम गंभीर ने अक्षर पटेल को प्रमोट करते हुए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अक्षर ने अंडर-प्रेशर 21 गेंद पर 21 रन की पारी खेली। वहीं, शिवम दुबे को नंबर-8 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतारा।

हेड कोच का विशुद्ध बल्लेबाज की जगह ऑलराउंडर को नंबर-3 पर भेजना बिल्कुल गलत फैसला था। ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो गई है, जब तक सूर्यकुमार नंबर तीन पर रेगुलर नहीं आएंगे, वह तब तक फ्लॉप रहेंगे। वह आज चार नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे।

खराब गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान भारतीय प्रेसर ने खराब गेंदबाजी की। खास कर अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप ने एक ओवर में सात वाइड के साथ कुल 13 गेंद का ओवर समाप्त किया। वह सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 54 रन खर्च किए। वहीं, जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में 45 रन दिए। दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर 13 फुलटॉस गेंद फेंकी। साथ ही दोनों ने मिलकर 99 रन दिए।

ओस का अनुमान गलत टॉस के दौरान भारत का टॉस जीतना अहम था, ताकि ओस के असर का लाभ भारत को मिले। हालांकि, दूसरी पारी में ओस थोड़ी कम थी और 10वें ओवर के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंद थोड़ी रूक कर आ रही है। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने विकेट की सही लाइन को पकड़ा और बेहतरीन तरीके से गति का मिश्रण किया। बार्टमैन के चार ओवर के स्पैल ने मैच का रुख काफी हद तक साउथ अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया।