IND vs SA 2nd T20I: पंजाब में नहीं चले 'पंजाबी', भारत को घर पर मिली सबसे बड़ी हार; सीरीज 1-1 से बराबर
साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को 51 रन से हराया। 214 रन चेज करने उतरी टीम इंडिया 19.1 ओवर में 162 रन पर ढेर हो गई। 5 मैचों की टी20 सीरीज ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के मुल्लांपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में पंजाबी नहीं चले। पहले अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए। इसके बाद उपकप्तान शुभमन गिल (0) और अभिषेक शर्मा (17) अपने घर पर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।
ऐसे में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 51 रन से गंवाया। घर पर भारत की यह सबसे बड़ी हार है। 214 रन चेज करने उतरी टीम इंडिया 19.1 ओवर में 162 रन पर ढेर हो गई। 5 मैचों की टी20 सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
टी20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे बड़ी हार
- न्यूजीलैंड बनाम भारत: वेलिंगटन, 2019 - 80 रन
- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: न्यू चंडीगढ़, 2025 - 51 रन
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: ब्रिजटाउन, 2010 - 49 रन
- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: इंदौर, 2022 - 49 रन
- भारत बनाम न्यूजीलैंड: नागपुर, 2016 - 47 रन
- भारत बनाम न्यूजीलैंड: राजकोट, 2017 - 40 रन
साउथ अफ्रीका की सधी शुरुआत
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका (213-4) को रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े। वरुण चक्रवर्ती ने रीजा को बोल्ड कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा।
रीजा ने 10 गेंदों पर 8 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान एडेन मार्कराम ने डी कॉक के साथ मिलकर रन गति बढ़ाई और दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों पर 83 रन जोड़ दिए। वरुण चक्रवर्ती ने एक बाद फिर भारत की वापसी कराई।
शतक से चूके डी कॉक
12वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने साउथ अफ्रीकी कप्तान को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया। मार्कराम ने 26 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाए। इस बीच शतक की ओर बढ़ रहे सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक रन आउट हुए। उन्होंने 46 गेंदों पर 90 रन की आतिशी पारी खेली। अपनी इस पारी में अनुभवी बल्लेबाज ने 5 चौके और 7 छक्के लगाए।
अर्शदीप सिंह रहे महंगे
17वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने डेवाल्ड ब्रेविस (14) का शिकार किए। डोनोवन फरेरा 30 और डेविड मिलर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 11वें ओवर में अर्शदीप ने 7 वाइड बॉल कीं। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन खर्च कर दिए। हार्दिक पांड्या भी महंगे रहे और 3 ओवर में 34 रन खर्च कर बैठे। वरुण को 2 और अक्षर को 1 सफलता मिली।
भारत की खराब शुरुआत
214 रन के भारी-भरकम लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावरप्ले में 3 अहम विकेट गंवा दिए। पहले ही ओवर में शुभमन गिल गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे। अगले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (17) ने क्विंटन डी कॉक को कैच थमा दिया। फॉर्म से जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव लगातार 20वें टी20 में फेल रहे। उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन की पारी खेली।
तिलक ने पारी को संभाला
3 विकेट जल्दी गिने के बाद तिलक वर्मा ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 22 गेंदों पर 35 रन जोड़े। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर की धीमी पारी का 8वें ओवर में अंत हुआ। उन्होंने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 गेंदों पर 21 रन बनाए। 10 ओवर तक भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 81 रन बना चुकी थी। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे। भारत को जीत के लिए 133 रनों की दरकार थी।
पांड्या ने बनाए 20 रन
हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए 51 रन की पार्टनरशिप हुई। पिछले मैच के हीरो पांड्या 23 ओवर में 20 रन बनाकर वापस लौटे। 18वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जितेश शर्मा कैच आउट हुए। उन्होंने 17 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली। इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए।
जितेश के विकेट के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे (1) 19वें ओवर की पहली गेंद पर ही वापस लौट गए। अर्शदीप सिंह 1 चौका लगाकर पॉइंट के हाथों में कैच थमा बैठे। ओटनील बार्टमैन ने 19वें ओवर में तीसरा शिकार वरुण चक्रवर्ती (0) को बनाया।
तिलक वर्मा के रूप में भारत को आखिरी झटका लगा। उन्होंने 34 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका की ओर से ओटनील बार्टमैन ने 4 विकेट चटकाए। उनके अलावा लुंगी एनगिडी, लूथो सिपाम्ला और मार्को जानसेन को 2-2 सफलताएं मिलीं।
