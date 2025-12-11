IND vs SA 2nd T20I: Arshdeep Singh ने होम ग्राउंड पर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, मुल्लांपुर में बढ़ाया कोच गौतम गंभीर का पारा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और मेहमान टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 90 रन बना लिए थे।
डिंक्स ब्रेक के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का थमा दी। होम ग्रांउड पर खेल रहे पंजाब के अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिए। उन्होंने ओवर में 7 वाइड बॉल और कुल 13 गेंद फेंकी। यह देखकर स्टैंड में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्लाते नजर आए।
पूर्ण सदस्यीय देशों के खिलाड़ियों द्वारा एक T20I ओवर में फेंकी गई सर्वाधिक गेंदें
- 13 गेंदें: अर्शदीप सिंह बनाम साउथ अफ्रीका, आज
- 13 गेंदें: नवीन उल हक बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2024
- 12 गेंदें: सिसांडा मगाला बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग 2021
