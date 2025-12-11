स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और मेहमान टीम को बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 90 रन बना लिए थे।

डिंक्‍स ब्रेक के बाद कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का थमा दी। होम ग्रांउड पर खेल रहे पंजाब के अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिए। उन्‍होंने ओवर में 7 वाइड बॉल और कुल 13 गेंद फेंकी। यह देखकर स्‍टैंड में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्‍सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्‍लाते नजर आए।